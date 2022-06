Adara Molinero no se ha tomado sus problemas de salud en serio hasta que, quizá, ha sido tarde, aunque siempre hay solución para todo. La modelo llevaba tiempo experimentando incómodos ardores de estómagos y también presentaba una extraña hinchazón en el vientre, lo que la mantenía preocupada, aunque no lo suficiente como para ir al médico a pedir ayuda. Cuando lo hizo, el diagnóstico le ha caído como un jarro de agua fría: “Después de muchísimas pruebas me sacaron que tengo la bacteria del helicobacter pylori”, revelaba la exconcursante de ‘Gran Hermano’, entre otros, que teme que su dolencia derive a una gastritis crónica. Para ello, deberá cuidar su alimentación con mimo para no agravar su cuadro clínico.

Eso sí, siempre con la inestimable ayuda de los antibióticos que le han recetado, aunque incluso en este punto ha encontrado ciertos problemas: “Es un poco contradictorio, porque cuando me empecé a tomar las 12 pastillas de antibiótico al día me he empezado a encontrar pero y me asusté”. Luego ha comprobado que es parte del proceso de curación tener un pico en su dolencia y que ahora ya se encuentra en la senda de la mejoría. Un trabajo en el que la alimentación juega un importantísimo papel.

A Adara Molinero le toca hacer dieta por imposición médica. La maniquí tendrá que cuidar con detalle qué hay en su plato y no ha querido dejar a sus seguidores ajenos de este cambio en su rutina alimentaria, por lo que la ha detallado por si alguien se encuentra en su misma situación o presenta alguno de sus síntomas y desea poner remedio desde ya a sus males con un recomendado régimen. “Estoy comiendo súper limpio, pescado blanco, verduras, patata cocida… me sienta de maravilla. También como fruta y estoy tomando unos suplementos naturales que me están ayudando mucho a todo el tema de la mucosa, digestiones, proteger el estómago…”, detalla orgullosa de estar cumpliendo con lo estipulado por su médico.

Este compromiso con la alimentación para mejorar su salud ya ha dado sus primeros resultados y Adara Molinero reconoce sentirse mucho mejor: “Me he pasado vomitando durante tres días y ahora parece que hoy veo ya un poquito más la luz”, confiesa la modelo, que ya ha retomado su rutina y también sus planes de ocio. Entre sus próximos planes lúdicos está ir al concierto de Marc Anthony, además de organizar viajes y escapadas con su novio, Rodri Fuertes, con el que rompió hace tan solo unas semanas para días después volver a presumir de amor como si nada hubiese sucedido, aunque antes habían borrado todo rastro de su relación en las redes sociales. Es momento de generar nuevos recuerdos y así repoblar sus perfiles con evidencias de que siguen juntos y felices.