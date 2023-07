La polémica está servida. Nagore Robles acaba de ofrecer unas declaraciones de lo más duras contra una de las 'influencers' más conocidas de nuestro país. Y es que en una entrevista que ha hecho a Alexsinos en su canal 'El Guacal' en Podimo, la colaboradora de televisión no se ha cortado y ha hablado abiertamente de lo que piensa sobre la joven, que tiene más de tres millones de seguidores en Instagram.

"Te voy a contar. Cuando yo pedí consejo me dijeron sigue a estas cuatro porque son súper top y vas a aprender un montón. Yo las seguí y cuando vi el perfil de María Pombo no sabía qué pillar de ahí", ha empezado explicando Nagore Robles sobre la que es una de las creadoras de contenido con más éxito en las redes sociales. Pero la cosa no se ha quedado ahí, ya que ha sido todavía más dura.

No ha dudado en atacar con dureza a María Pombo

Tanto es así que la define como poco transparente: "No había nada en lo que me pudiera inspirar y además, no me parece una tía clara. Ella se ofende cuando le hablan de política. Hay que dar un paso al frente y decir lo que una es y punto, con bien de orgullo. Lo que pasa es que la palabra orgullo no la llevan muy bien. Es muy mona, pero no me atrae nada, me parece una más del montón", ha seguido diciendo sin mostrar pelos en la lengua.

Alexsinos ha aprovechado este momento para asegurar que ella tiene relación con su hermana, Marta, que precisamente compartía hace unas horas un Stories que este 'influencer' ha dedicado a la familia Pombo. Nagore Robles, sin parecerle suficiente lo anteriormente dicho, ha seguido declarando públicamente su rechazo. Pero en esta ocasión no solo contra María, también contra sus hermanas: "Sí, bueno, son un grupo de niñas pijas, muy abanderadas todas, con ningún interés para mí", ha terminado diciendo.

También ha atacado al círculo que rodea a la 'influencer'

Para ella no tienen interés, pero es cierto que para otros muchos sí. Y es que María Pombo cuenta ya con más de tres millones de seguidores en Instagram, donde no solo comparte sus proyectos profesionales, también su vida con su marido, Pablo Castellano, y sus hijos, Martín y Vega, también con sus padres, hermanas y su amplio grupo de amigos, que no son pocos. Cabe destacar que la joven ha preferido no pronunciarse sobre estas declaraciones y no entrar en polémicas. Eso sí, podemos intuir que mucha gracia no le habrán hecho.