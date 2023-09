María Teresa Campos ha fallecido a los 82 años. La presentadora de televisión ha muerto tras varios días hospitalizada en la Fundación Jiménez Díaz, una tristísima noticia que tanto sus seguidores como rostros conocidos han lamentado. Ha sido este martes, 5 de septiembre, sobre las 5 de la mañana cuando ha muerto, siendo pocas horas más tarde cuando ha salido a la luz su partida, información que llega después de meses de preocupación en torno a su salud. Solo dos días después de conocer que había sido ingresada de urgencia por una insuficiencia respiratoria, se ha confirmado este triste final. Aunque sus visitas se habían restringido al máximo en los últimos tiempos, en su última hospitalización no ha dejado de recibir a gente de su entorno más cercano, ya que eran muchos los que se querían despedir de ella. Y es que era tremendamente querida.

María Teresa Campos, queridísima en los medios de comunicación

La periodista malagueña deja un grandísimo vacío en sus seres queridos, especialmente en sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, sus dos ángeles de la guarda. Ellas han velado hasta el último momento por su bienestar, por estar junto a ella con el objetivo de que jamás se sintiera sola. Al igual que su mano derecha Gustavo, quien le ha dedicado su vida y quien le ha demostrado lealtad durante años. Ellos han tenido que lidiar con sus bajones, en especial con el último que comenzó con una caída el pasado mes de diciembre, siendo nueve meses después cuando de nuevo ha sufrido un bache de salud. Días después de no dejarla ni a sol ni a sombra, se les ha podido ver absolutamente destrozados. Será este martes 5 de septiembre cuando sus restos mortales sean trasladados al Tanatorio de Tres Cantos en Madrid.

Aunque María Teresa llevaba varios meses alejada de los medios de comunicación, ella siempre ha sentido verdadera pasión por la televisión. De hecho, deseaba trabajar y tener un programa que le mantuviera viva, siendo 'La Campos móvil' su último proyecto en el medio. Desde entonces, no ha tenido sobre la mesa una oferta que le hiciera probar las mieles del éxito como en su día sucedió.

Cabe recordar que durante años se convirtió en la 'reina de las mañanas' y que cosechó altísimas cifras de audiencia gracias a ser una mujer todoterreno en programas como 'Día a día', el cual fue líder en su franja horaria desde el año 1996 hasta 2004. En aquel momento llegó a superar el 26% de share, números que, a día de hoy, pocas veces se repiten y que provocaron que María Teresa Campos hiciera historia en el medio. "Yo sé que soy mayor, pero no sé si porque sea mayor no hay ningún sitio, ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar porque ese trabajo, aunque sea poquito, llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. A mí esto me está haciendo mucho daño y creo que no es justo", dijo en una de sus últimas entrevistas. Las altas esferas no recogieron el guante, una reacción que provocó en María Teresa una desazón y sabor agridulce.

La dilatada carrera de María Teresa Campos en televisión

A pesar de que ha dejado grandísimos momentos en televisión, María Teresa Campos comenzó en la radio. La comunicadora participó en un concurso de Radio Juventud de Málaga, formato que marcó un antes y un después en su vida, ya que desde ese momento no dejó de trabajar. Pasó por diferentes puestos: Directora de Informativos de RCE, colaboradora de 'Esta noche', presentadora de 'Estudio Directo' o como chica Hermida en 'Por la mañana', donde se convirtió en su sustituta. Fue precisamente este último espacio el que le ayudó a manejarse delante de los focos hasta tal punto que sabía manejarse como pez en el agua ante cualquier tema: desde la crónica social hasta la política.

Ganó un Ondas, el galardón a la trayectoria profesional en los XXXVI premios Andalucía de Periodismo o el Premio Iris Toda una vida, entre otros, lo que demuestra que su talento a lo largo de su extensa carrera fue reconocido. No te pierdas la galería en la que repasamos su vida, una trayectoria con gran reconocimiento en la pequeña pantalla.

1 de 14 Los inicios de María Teresa Campos fueron en la radio Nació en Tánger el 18 de junio de 1941 y con tan solo un año se mudó a Málaga, donde demostró sus grandes dotes en la radio. Comenzó en Radio Juventud, siendo este su primer trabajo en el medio. 2 de 14 En 1986 Jesús Hermida la convirtió en una de sus chicas en TVE Gracias a él pavimentó su reinado matinal con 'Pasa la vida' y 'Día a día'. 3 de 14 Tenía cinco hermanos Su padre era director de un laboratorio farmacéutico y su madre ama de casa. 4 de 14 Se casó en 1964 con José María Borrego, matrimonio del que nacieron sus dos hijas Terelu y María del Carmen nacieron de su relación. A pesar de estar afincados en Málaga, ella dejó las maletas y se mudó a Madrid, donde tenía un puesto como directora de Informativos en Radio Cadena Española. Continuamente viajaba a la Costa del Sol hasta que en 1985 su marido se suicidó. 5 de 14 Estuvo en 'Día a día' desde 1996 hasta 2004 Allí probó las mieles del éxito y trabajó mano a mano con personas que se convirtieron en amigas. Ejemplo de ello, Rocío Carrasco, quien para ella es como una hija. 6 de 14 Fichó por Antena 3 para el programa 'Cada día' Cambió de cadena, pero eso no le hizo mantener sus excelentes datos de audiencia. Ana Rosa Quintana le empezó a hacer sombra, por lo que años más tarde regresó a Mediaset, eso sí, esta vez al frente de 'Qué tiempo tan feliz', el cual estuvo en antena hasta 2017. 7 de 14 Un proyecto especialmente ilusionante para ella En este formato en el que María Teresa no dejó de brillar la presentadora de televisión comenzó una relación con Bigote Arrocet, la cual años más tarde llegó a su fin. 8 de 14 La última relación sentimental de María Teresa Su relación duró hasta el año 2019, pero no terminó de la mejor manera. El chileno, según contó la comunicadora, rompió con ella a través de un mensaje de teléfono. 9 de 14 Estuvo siempre por y para sus hijas Al lado de Carmen Borrego cuando le diagnosticaron un cáncer de útero o cuando a Terelu le tocó con el cáncer de mama. Siempre supieron torear los golpes de la vida juntas. 10 de 14 Su ictus marcó un antes y un después en su vida, aunque ella siempre se mostró optimista La malagueña sufrió una isquemia cerebral en el año 2017, un grandísimo susto por el que tuvo que estar ingresada. Numerosos rostros conocidos y anónimos le mostraron el inmenso cariño que le tenían. 11 de 14 Protagonista de un reality: 'Las Campos' Durante alrededor de dos años, María Teresa y sus hijas protagonizaron un docu-reality producido por La Fábrica de la Tele. En él se hablaba de la vida y pericias de uno de los clanes familiares más conocidos de España al más puro estilo 'Kardashian'. 12 de 14 A pesar de su amistad con Paolo Vasile, tras 'Qué tiempo tan feliz' no volvió a tener programa propio Lo pidió en varias ocasiones, pero sus súplicas no llegaron a buen puerto. Tenía ganas de trabajar y de sobra talento, sin embargo, nunca volvió a estar delante de las cámaras como presentadora. 13 de 14 Su último intento...'La Campos móvil' Tan solo tuvo como invitada a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Recorría las calles de Madrid mientras charlaba con ella, sin embargo, el proyecto se guardó poco después en un cajón. Nada más se supo. 14 de 14 Esta fue la última entrevista de María Teresa En Telemadrid la periodista se sentó con Anne Igartiburu, quien la trató con un gran mimo en '10 momentos'. Habló de su trayectoria y volvió a pedir que se le tuviera en cuenta a nivel profesional, charla fechada en el mes de marzo de 2022. Desde entonces, ha preferido estar recluida en casa, tanto es así que apenas existen imágenes suyas.