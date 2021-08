A pesar de que ha sido un personaje clave, Ana Bernal ha tomado una decisión ante la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco, que se emitirá el próximo mes de septiembre.

Ana Bernal-Triviño ha sido una de las protagonistas secundarias de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. La periodista e investigadora española, doctora en Periodismo y profesora de la Universidad Abierta de Cataluña ha sido una de las colaboradoras clave de los debates previos y posteriores a la emisión de los capítulos de esta serie, que ha sido todo un éxito en cuanto a audiencia.

La emisión de la docuserie de Rocío Carrasco ha provocado un debate social en cuanto a violencia de género. Esto llevó incluso a que la ministra de Igualdad, Irene Montero, interviniera para dar su opinión al respecto. La presencia de Ana Bernal fue clave en los debates de la docuserie, ya que su forma de dar su opinión llamó mucho la atención.

Pues bien, la forma de dar su opinión no creará más opiniones, puesto que no podremos verla en la siguiente temporada de la docuserie. Eso ha declarado ella misma en sus redes sociales, donde ha explicado que por el momento nadie la ha invitado a ser una de las colaboradoras del debate. «No he rechazado a nadie porque a mi nadie me ha pedido que vaya».

Como ya se supo hace unas semanas, la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco se centra en los conflictos familiares con otros rostros conocidos de la familia como Amador Mohedano, Ortega Cano, Rosa Benito o sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando. Parece que esto ha sido clave para Ana a la hora de decidir cuál va a ser su futuro en televisión.

Ana Bernal no estará presente en los debates de la segunda temporada de ‘En nombre de Rocío’

«Yo no me veo en un programa sobre la familia de Rocío Carrasco. Yo soy especialista en violencia de género, no en prensa del corazón. Mi perfil no encaja en esa segunda temporada», ha dicho rotunda con el fin de dejar claro que no estará en el plató de los debates de la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco. Y es que además de estar centrada en la violencia de género, Ana tiene ya un trabajo que le dedica muchas horas: «Yo no soy solo periodista, tengo mi universidad como trabajo principal».

Aprovecha la ocasión para declarar que su presencia o ausencia en los próximos debates de Rocío Carrasco no es lo importante. Pide que se dirija el debate más bien a las cuatro mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género: «Da igual que yo esté o no esté (refiriéndose a la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco). El mundo sigue y hoy toca hablar de las cuatro mujeres asesinadas».