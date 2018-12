El divertido momento ‘tierra trágame’ de Mónica Cruz con su hermana, Penélope Cruz

Mónica Cruz ha vivido un lapsus en su última aparición pública, al más puro estilo de Alba Flores, cuando acudió a una fiesta de presentación de una película, cuando ella creía que estaba en otra bien distinta. Algo así le ha sucedido a la hermana de Penélope Cruz, cuando acudía a la fiesta orquestada por la revista ‘ELLE’ y era preguntada por el último premio al que ha sido nominada su hermana, del que ella no tenía constancia.

Leer más: el bochornoso (y divertido) lapsus de Alba Flores

Penélope Cruz aspira a llevarse un Globo de Oro por su papel de Donatella Versace en la serie ‘American Crime Story: El Asesinato de Gianni Versace’. Un papel muy aplaudido, por el que también ha sido nominada a los Premios Sindicato de Actores estadounidense.

Pero su última nominación ha caído en España. Penélope Cruz aspira a un premio Goya por su papel en la película ‘Todos lo saben’. Ahora bien, el título no está del todo ajustado a la realidad, porque no todos lo saben, porque Mónica Cruz no lo sabe y así lo ha demostrado al ser preguntada por esta buena nueva en su familia. Así se demuestra en el siguiente vídeo.



Pero el despiste tiene más delito si cabe, teniendo en cuenta que Mónica Cruz ha estado ese mismo día que se dieron a conocer los nominados a los Premios Goya con su hermana. ¿Es que no celebraron esta cuestión?

Leer más: Las hermanas Cruz, enfrentadas por unas joyas

Más contenido .....