El nuevo reto profesional de Mila Ximénez tras el fracaso de sus joyas

Septiembre es el mes de los cambios, de iniciar nuevos proyectos y superar así ese pequeño bache emocional que causa la finalización del verano. Precisamente eso es lo que tiene pensado hacer Mila Ximenez. A sus 66 años sigue teniendo muchísimas ganas de sacar a relucir su lado emprendedor y la ilusión por bandera. Tras el fracaso que supuso su colección de joyas, la colaboradora de ‘Sálvame’ prepara el desembarco de un nuevo proyecto: “En septiembre volveré más fuerte que nunca. Diseñaré complementos para galgos con mensajes como ‘No me abandones”, le comentaba a la revista ‘Lecturas’.

Su pasión por los perros le viene de lejos y la comparte con su gran amigo, Jorge Javier Vázquez, que participa en una asociación de galgos, con presencia incluso en ‘Sálvame’. Una alianza entre ellos que podría ver sus frutos en las próximas semanas, aunque Mila no termina de confirmarlo: “De momento no tengo ningún contacto con esa asociación, pero es un proyecto que está ahí y que me encantaría hacer”, comenta a ‘El Español’. Sin embargo, se antoja como una vía de lo más interesante para ella para defender a esta raza de animales del maltrato que sufren por parte de ciertos dueños y su mala praxis a la hora de cuidarlos.

Hace poco menos de un año, noviembre de 2017, Mila Ximénez presentaba ilusionadísima su propia colección de joyas creadas con piedras preciosas y con la colaboración del diseñador Gustavo Marinaro, un artista argentino que reside en España. Ambos tenían una relación buenísima que se vio truncada cuando el negocio no daba ni un solo beneficio y una Mila muy cabreada decidía poner fin al negocio y a la amistad: “Solo deseo no volver a encontrarme nunca más con vosotros. Que la vida os lleve con las indicaciones del mapa que habéis elegido en vuestra ruta”, escribía la colaboradora en Instagram, refiriéndose a Mónica Gil y al propio Marinaro.