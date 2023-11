Miguel Bosé llama "traidor" a Pedro Sánchez en un incendiario tuit

Miguel Bosé es el protagonista del nuevo número SEMANA, donde contamos en EXCLUSIVA que se ha tenido que someter a una delicada operación. El cantante ha pasado cuatro días en el Centro Médico Teknon de Barcelona para ser intervenido de una cirugía en la espalda. En el interior del nuevo número, a la venta desde este miércoles, te contamos todos los detalles del momento que atraviesa. Durante el reposo que tiene que guardar tras la intervención, el cantante está siguiendo muy de cerca toda la actualidad política de nuestro país. Esto le ha llevado a pronunciarse al respecto y a posicionarse de manera clara en contra de Pedro Sánchez.

Lo ha hecho a través de un incendiario tuit con letras mayúsculas, lo que hace ver el enfado que siente con todo lo que está ocurriendo en su país: "LA TRAICIÓN SE PAGA. Y SE PAGA PRONTO Y MUY CARA. AQUÍ TENÉIS UNA MUESTRA DE LO POQUÍSIMO, POR NO DECIR NADA, QUE LE IMPORTAMOS AL GOBIERNO DE SÁNCHEZ Y A TODA SU CAMARILLA. PERO ARRIEROS SOMOS… APOYO ABSOLUTO E INCONDICIONAL A TODA LA GENTE QUE BAJA A DIARIO A LAS CALLES A PELEAR POR SU SOBERANÍA, SU IDENTIDAD Y SU PAÍS. SIEMPRE…", ha escrito Miguel Bosé con dureza, harto de la situación.

Junto al texto, Miguel Bosé ha compartido un vídeo en el que Pedro Sánchez y todo su equipo ha negado en diferentes momentos que la amnistía en nuestro país no era posible porque no era constitucional. Sin embargo, se ha terminado imponiendo, ante la indignación de la mayoría de los ciudadanos en nuestro país, que el pasado domingo salieron a las calles de todas las ciudades españoles para manifestarse en contra de la política de Pedro Sánchez.

Este es el vídeo que ha compartido Miguel Bosé sobre Pedro Sánchez y su equipo

Como no podía ser de otra manera, el hecho de que Miguel Bosé haya hecho pública su indignación ha hecho que este mensaje reciba numerosos mensajes de apoyo, pero también críticas. "Por favor, estás del lado de los fachas, en serio? Qué pensará la gente de la comunidad LGTBI", "Una cosa son tus ideas, Miguel, y otra que no sepas sumar. Ojalá todos esos patriotas hubiesen bajado a la calle cuando el PP saqueó este país, cuando tanta gente se lanzó por una ventana antes de ser desalojados, y cuando tantísimas otras cosas más", "Si tu piensas así y yo lo contrario, veo que estoy en el lado correcto de la historia", han escrito algunos seguidores que no apoyan el mensaje de Miguel Bosé.

Sin embargo, hay otros seguidores que sí apoyan su postura. Y han querido dejarlo muy claro en el muro de comentarios: "No pensaba que me podías ganar más... Con esto lo acabas de hacer, BRAVO, pienso igual que tú en todos los aspectos. GRANDE MIGUEL", "Gracias Miguel por alzar la voz por nuestra querida España ❤️", "🙌GRANDE BOSÉ! La gente está despertando y tú fuiste uno de los primeros en hacerlo ver, aunque fueran a por ti. ❤️ viva el BIEN", "Eres el mejor 👏👏👏 VIVA ESPAÑA!!!", "Gracias, eres valiente, lo demostraste en la pandemia y ahora con esta barbarie".