Paz Padilla ha pasado unas semanas complicadas, pero se queda con todo lo que ha vivido junto a su marido: «Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía. He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, se que su amor vivirá en mi para siempre». Una historia de amor que surgió en Zahara de los Atunes, donde ahora trata de recuperarse del duro golpe.