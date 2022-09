En su triunfal carrera como influencer, Marta Riesco se ha encontrado con todo tipo de obstáculos. Los principales han tenido que ver con las críticas que recibe cada día por su relación con Antonio David Flores. Su noviazgo con el malagueño la ha encumbrado a la fama, pero también la ha sometido a una enorme presión social. Si hace unos días denunciaba públicamente ser objeto de burlas y de comparaciones «injustas» con Olga Moreno, ahora lanza una propuesta a todos sus haters. Y los reta a «dar la cara» y decirle abiertamente lo que piensan de ella.

«¿Algún hater mío habitual estaría dispuesto a dar la cara y mantener una conversación grabada conmigo», lanza la reportera en sus redes sociales. «Escribidme un mail y las capturas de los mensajes y comentarios que soléis ponerme». Cansada de ser observada con lupa, Marta Riesco ha decidido tomar las riendas y actuar de manera directa con sus detractores. A la espera de recibir respuestas de ellos, se ha topado con un inesperado mensaje. Todo ha sucedido cuando se ha encontrado con un chico en la calle que ha alabado su trabajo. Después de tantos meses siendo objeto de escarnios, le ha sucedido algo positivo con un admirador.

El inesperado mensaje que recibe Marta Riesco tras lanzar un mensaje a sus detractores

«Esto tengo que contarlo. Estoy flipando porque estoy haciendo el reportaje sobre los haters y me ha pasado una cosa maravillosa. Un chico se me ha acercado y me ha dicho: ‘Marta, quiero decirte que lo hace genial, que me gusta mucho tu trabajo y que igual que te dicen las cosas malas hay que decir las cosas buenas. Eres muy buena en tu trabajo», ha contado en un vídeo a través de las redes sociales. «Me ha dado la mano y me ha dicho ‘que tengas un buen día’. Chico, me hubiera gustado ser más amable, pero me he quedado en shock. Así que si estás por aquí y me escribes, te lo agradezco».

Hace unos días veíamos a Marta Riesco compartiendo un vídeo en el que se mostraba harta de ser comparada con Olga Moreno. Incluso exigía a esas personas que le pidan «disculpas» por atacarla de manera indiscriminada por ser «la nueva». Algo que, según cree, le ha sucedido a otras mujeres conocidas, como Ana Soria, Clara Chía o Ainhoa Armentia. Sí, a la reportera le sienta mal que la comparen con Olga, pero no teme compararse ella misma con las nuevas novias de personajes tan conocidos como Enrique Ponce, Gerard Piqué o Iñaki Urdangarin.

«Hay comparativas en Twitter donde casan una foto tuya que da pena y donde la otra está espectacular, y etiquetan a mi pareja y dicen: ¿Pero cómo te has podido ir con esta? Pues él está con la persona con la que quiere estar, de la misma manera que Piqué o Enrique Ponce están con las personas que quieren estar«, se lamenta. «Basta ya de cargar el peso a la mujer de las que se han enamorado. Basta ya de hacerlas de menos. No hay mujeres del medio ni mujeres de baja clase. Solamente hay mujeres de las que se han enamorado. Hay que respetar la decisión que ellos han escogido. Si han escogido estar con Clara Chía o Ana Soria o, en este caso, conmigo, algo se ha hecho bien para que esta persona estar conmigo».