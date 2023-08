Marta Riesco, decidida a dejar los antidepresivos

Marta Riesco lleva en manos de expertos más de un año. La reportera comenzó un tratamiento antidepresivo que si bien le ha ayudado a mejorar notablemente su estado de ánimo, está deseando dejarlo. Esto significa que ya ha hecho su función y que puede volar sola, sin necesidad de estar atada a ninguna medicación. La joven ha hablado abiertamente del momento en el que se encuentra, desvelando uno de los efectos secundarios que arrastra, sobre todo en la época estival de verano. Aunque asegura no tener ningún complejo, estas semanas le están haciendo pensar y, sobre todo, dar pasos al frente.

Marta Riesco comunica una gran noticia a sus seguidores

Marta Riesco padece fotosensibilidad mientras que toma antidepresivos, lo que le ha provocado algunas manchas en su piel. En especial, en su rostro, tal y como ella misma ha relatado a sus seguidores. "Las manchitas me salen en la punta de la nariz, el labio superior y la frente, que es donde tengo la mancha más grande. Cuando me maquillo no se aprecia, pero es algo que me gustaría mejorar. No tengo complejo, pero esta también es mi realidad y forma parte de uno de los efectos secundarios de los antidepresivos: la fotosensibilidad", asegura. Toda una confesión con la que demuestra de nuevo su sinceridad con sus seguidores.

Al parecer, hay ciertos medicamentos que son fotosensibilizantes, razón por la que se recomienda evitar la exposición solar, especialmente durante el verano. La reacción puede revertir entre dos y siete días después de suspender el fármaco, aunque algunos episodios pueden durar meses. Tu piel se puede ver dañada, ya que hay medicamentos que alteran las propiedades físico-químicas por la luz solar, algo que pronto Marta Riesco dejará atrás. Convencida de que así lo hará, ha comunicado a todos cuál es su próxima hoja de ruta.

Sus días de asueto en el pueblo familiar le están sirviendo para reflexionar y darse cuenta de que quiere dejar la medicación, la cual comenzó el pasado año y de la que quiere despedirse. Es consciente de que quiere dejarla poco a poco, pero tiene más que claro que bajo la supervisión médica terminará por hacerlo. Marta se lo ha comunicado a su familia, quien no puede estar más orgullosa de todos los pasos que ella ha ido dando durante esta última vital. Su ruptura con Antonio David Flores y su repentino despedido no ayudaron a su situación, pero Marta Riesco ha conseguido salir adelante. Quiere dejar atrás su pasado y centrarse en su nueva etapa, la cual ha comenzado de la mejor manera: con un nuevo trabajo en Argentina, donde ya se ha estrenado como columnista.

"La buena noticia es que ayer le dije a mi familia que quería dejarlas porque me sentía preparada. En la próxima consulta con el médico voy a pedirle que me vaya bajando la dosis. Después de un año empiezo a sentir que ya no las necesito", explica. Esta noticia que tan feliz ha hecho a Marta, ha alegrado enormemente a su círculo, el cual está seguro de que Marta volverá pisando fuerte y, sobre todo, sin mirar atrás.