Esta semana, Marta Pombo ha decidido dejar atrás enquistado tabúes y se ha liberado de viejas cadenas. A sus 30 años, se ha mostrado al natural ante sus 551.000 seguidores. Y ha compartido con sus followers imágenes de su imagen con algunos kilos más que antes, luciendo varias tallas más de ropa en bañador.

«Sepamos querernos y apreciarnos a nosotros mismos»

«Fotos que nunca subí, por complejos absurdos», arranca diciendo en su post, plagado de instantáneas suyas en ropa de baño de sus días siendo ‘rellenita’. «Por creer que estaba inmensa, que tenía una espalda grande, unos muslos grandes… A veces nos vemos con peores ojos que nuestros propios haters… Ahora me veo y pienso, chica, estabas tonta!!!!», continúa. «Cada cuerpo es un mundo y una divinidad, sepamos querernos y apreciarnos a nosotros mismos».

La publicación ha sido un verdadero éxito y no ha parado de acumular ‘likes’ y comentarios de admiración por su gesto. Uno de los primeros en reaccionar ha sido su novio, Luis Zamalloa. «Me encantas», le ha dicho. También le ha dedicado unas cariñosas palabras Carme Chaparro. «Pero, querida, estás para comerte. Por favor, eres una delicia. Y, como dices, cada cuerpo es el universo de esa persona. Ya está bien de la tiranía de los huesos», le ha recordado la periodista y presentadora.

La influencer ha contado que en los dos últimos años ha ganado un total de 10 kilos y que había pasado de una talla 34 a una 38. Por eso ha querido publicar imágenes de su cambio físico, en los que ha destacado que antes tenía un «cuerpazo». Para ella, el concepto de «cuerpazo» ha cambiado de manera notable en los últimos tiempos. Si antes se avergonzaba de lucir una talla 38, ahora considera que estaba estupenda cuando pesaba unos kilos de más. «Estoy encantadísima de haberme conocido y cuando digo que quiero llegar al verano con cuerpazo es llegar como estoy ahora, pero tonificada y sana», ha confesado la hermana de María Pombo. Ahora se acepta tal y como es: «Amo mi cuerpo». A día de hoy, se mantiene en forma a base de «hacer ejercicio y alimentarse bien».

«Me gustaría perder algún kilo»

Para demostrar que se gusta tal y como es ha publicado dos imágenes distintas, una con la talla 34. Otra, con la talla 38. En ambas describe sus posados como un «cuerpazo». Eso sí, aunque satisfecha con su silueta, no le importaría bajar de peso. «Me gustaría perder algún kilo porque me veo hinchada. Me gustaría volver a como estaba antes, pero no me veo mal ahora. Estoy orgullosa de tener un culo robusto, grandecito, me gusta tener pierna», confesó. Por último, afirmó que «todos los cuerpos son válidos» y que lo importante es estar sano.

Cabe recordar que Marta Pombo atraviesa un periodo feliz después de confesar que ha sufrido depresión y ansiedad. «No quería salir de la cama ni pensar. Quería desconectar mi cerebro y no estar«, confesó en una entrevista reciente. Al igual que a otras muchas ‘influencers’, su ánimo estalló cuando se encontraba en su mejor momento profesional.

Su madre, Teresa Ribó, también sufrió depresión

Marta Pombo está familiarizada con la depresión porque es una enfermedad a la que tuvo que hacer frente su madre, Teresa Ribó, en diversas ocasiones. «No entendíamos sus pocas ganas de vivir, sus pocas ganas de hacer las cosas, su falta de entusiasmo, de vitalidad… eso es una depresión. Y yo no quería salir de la cama, pero además, no quería pensar, quería desconectar mi cerebro y no estar. No sentía ilusión por nada, nada me motivaba, no podía pensar en un futuro porque no veía un camino…», ha narrado. «Ahora me siento más conectada con mi madre, sé un poco los sentimientos que tiene dentro, pero es muy difícil acompañar a un persona con depresión porque eres tu misma la que no quieres saber nada del mundo».

Su separación de Luis Giménez se sumó a sus problemas emocionales. «Fue terrible, un punto de inflexión y de caída. Es algo que no me esperaba. Los dos veíamos que la relación no estaba funcionando, pero no queríamos ver la realidad porque llevábamos diez años y es mucha vida juntos», ha dicho, sincera. «Era muy doloroso ver que no nos aportábamos para bien, pero que a pesar de eso nos seguíamos queriendo muchísimo». La joven pidió ayuda a tiempo y tras un tiempo asistiendo a terapia se encuentra mucho mejor.

Además, ha encontrado de nuevo el amor. Tras separarse de su marido conoció al odontólogo bilbaíno Luis Zamalloa, con el que ha recuperado la sonrisa. «Me aporta muchísima tranquilidad mental, que es lo que necesito y más valoro», confesó en una entrevista concedida al youtuber Luc Loren. «Tiene un corazón enorme. Me apoya en todo. Entiende mi situación, me acepta tal como soy, con mis días buenos, con mis días malos, siempre quiere saber más de mi para ayudarme cuando no estoy bien».

