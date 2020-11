Marta López ha mostrado en ‘Ya es mediodía’ cuál es el resultado definitivo tanto de su abdominoplastia como de su operación de pecho.

Marta López tras ser supuestamente despedida de Mediaset llegó a perder más de 15 kilos. La colaboradora de televisión estaba muy cambiada y así se reflejó en su vuelta a los medios de comunicación, pues estaba muy distinta debido a su bajada de peso. Esa transformación la llevó a tomar una decisión con total convicción: quería operarse del pecho y someterse a una abdominoplastia. «Tengo la piel súper flácida y también me voy a hacer una abdominoplastia. Me apetece, me considero que soy joven y estoy bien… no contaba con que la barriga se me iba a quedar así», explicó. Poco después de su revelación dijo cuando pasaría por quirófano, siendo el 5 de noviembre cuando se operó. Dos semanas después de esta fecha ha mostrado en ‘Ya es mediodía’ el resultado de ambas intervenciones quirúrgicas.

«He podido caminar, no he tenido ninguna molestia. No he tenido esta barriga ni con 15 años», ha bromeado con el doctor que le ha operado y sentenciaba: «Te has lucido con el pecho, me lo has dejado precioso», ha asegurado. Además de retirarle el exceso de piel que Marta tenía en su abdomen y conseguir un vientre plano, el equipo médico que ella ha elegido ha podido corregir la separación de los músculos, lo que ha conseguido el efecto deseado. Y es que Marta está muy satisfecha con los retoques que se ha realizado, aunque no son los primeros a los que se somete. A lo largo de su carrera de televisión Marta López ha cambiado ciertas partes de su rostro o de su cuerpo y jamás lo ha escondido. Se realizó un aumento de pecho en el año 2015 y fue ella misma la que lo explicó frente a las cámaras. «Me he sometido a un aumento de pecho, aunque no me he puesto mucho, pero después de los tres hijos y de lo que he adelgazado me había quedado sin nada», apuntó entonces. Entonces, no imaginó que cinco años más tarde volvería a quirófano por el mismo motivo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta López (@martalopeztv)

Sus otras operaciones estéticas

En 2017 comentó que había engordado 13 kilos, por culpa de la ansiedad, por lo que no son de extrañar estos cambios en su cuerpo. La rinoplastia es otra de las operaciones de Marta López, siendo este uno de sus retoques más llamativos. Ahora su gesto es mucho más dulce que cuando entró en ‘Gran Hermano’ como participante y ella parece estar muy orgullosa de la continua evolución que ha mostrado de sí misma en la pequeña pantalla. De estos retoques y cambios Marta López presume en sus fotografías, imágenes en las que queda más que claro que está muy contenta con su antes y después. A continuación repasamos algunas imágenes de su cambio más evidente.