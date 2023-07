El Premio Nobel ha reaparecido para resolver algunas dudas a escasos meses de la publicación de su nuevo libro y tras haber protagonizado una escapada junto a su ex.

Mario Vargas Llosa volvía a ser el centro de atención de todas las miradas. Hace tan solo unos días se daba a conocer que su última novela pasaría de llamarse ¿Un champancito hermanito? a Le dedico mi silencio. Un cambio de última hora que muchos indicaron que se trataba de una clara indirecta hacia Isabel Preysler mientras que, por su parte, el Premio Nobel ha querido desmentirlo: "No, no ha cambiado de nombre que yo sepa", aclaraba. Además, el escritor también ha asegurado que está "muy bien" y que toda su familia está "muy contenta" después de su viaje a Sicilia con Patricia Llosa. ¡Dale al play para no perderte las últimas declaraciones de Mario Vargas Llosa tras su ingreso hospitalario!

Vídeo: Europa Press