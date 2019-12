4 Activa en la lucha feminista

Es cierto que la presentadora nunca ha dado la espalda a reivindicar los derechos de la mujer: «¿Qué pasa? ¿Nos hemos vuelto un poco locos? ¿Estamos yendo para atrás? ¿Las mujeres no hemos conseguido nada? En primer lugar, quizás la parte positiva de toda esta desgracia terrible es que se conozca más. Los abusos hacia las mujeres han existido toda la vida, las mujeres eran objetos a los que no se les permitía trabajar, en la época medieval se las tenía como prostitutas y no se las respetaba y aguantaban matrimonios de conveniencia»