Meli, la gran amiga de María Teresa Campos destroza a Bigote Arrocet

Desde el fallecimiento de María Teresa Campos el pasado 5 de septiembre, quien fuera su pareja no ha dejado de pronunciarse sobre la relación que le unió a la gran comunicadora durante cerca de seis años. Y más aún: de señalar a sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, de no ir a visitar a su madre en el tiempo que estuvieron juntos y en los años posteriores. Unas declaraciones que no han sentado nada bien a las dos mujeres. "Edmundo 'Bigote' Arrocet es lo peor que le ha pasado a mi madre", le ha definido Carmen en más de una ocasión. Ahora le toca el turno de réplica a Meli, una de las mejores amigas de María Teresa que vivió en primera persona su idilio con el cómico chileno. Revista SEMANA te trae en exclusiva una entrevista con una de las personas que más conoció a la malagueña y su gran apoyo durante los últimos 25 años. No te pierdas las durísimas palabras que le dedica a Bigote en nuestro último número, ya disponible en todos los quioscos del territorio.

La gran confidente de María Teresa Campos rompe su silencio por primera vez en SEMANA

No ha podido más y ha roto su silencio. Siempre en un segundo plano, Meli Camacho ha decidido hablar por primera vez para revista SEMANA y contar toda la verdad sobre la relación de María Teresa Campos y Bigote Arrocet. Ella ha sido la única persona del círculo más íntimo de la reina de las mañanas que vivió de cerca los cinco años y ocho meses que duró el romance. Solo ella puede opinar al respecto con conocimiento de causa. "Hay que ser indigno para salir a la palestra con mentiras una vez fallecida Teresa", confiesa consternada.

Desde la muerte de su amiga, Meli ha tenido que escuchar numerosas declaraciones de boca del cómico que le han indignado sobremanera. Según nos ha contado, nada de lo que ha desvelado Edmundo se ajusta a lo que ella conoció en primera persona. Durante un cuarto de siglo, ella fue la persona de confianza de la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego. Meli Camacho estuvo antes, durante y después de Bigote y conoce todos los detalles íntimos de cómo se fraguó su historia de amor y posterior ruptura con la malagueña. Compartió viajes con la pareja que ahora cuenta en exclusiva con el único propósito de desmentir al exnovio de su mejor amiga. Asegura que recordarlas le produce gran tristeza y humillación ajena.

Meli Camacho estalla contra Bigote y le desmiente punto por punto

La íntima de María Teresa Campos se confiesa como nunca en SEMANA para desenmascarar de una vez por todas al hombre que, a sus ojos, más daño le hizo a su amiga. No te pierdas esta entrevista en exclusiva dentro del último número de nuestra revista que va a dar mucho de qué hablar. Meli Camacho habla alto y claro y desmiente punto por punto todas las "mentiras" de Bigote Arrocet que le han hecho estallar y romper la confidencialidad que siempre le ha caracterizado. ¡No te dejará indiferente!

