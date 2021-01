La ‘influencer’ y su marido acuden a la consulta de un osteópata para el bebé, que ha cumplido un mes.

María Ponbo y su marido, Pablo Castellanos, han dado un paseo con su hijo Martín. El pequeño, que vino al mundo el pasado 27 de diciembre, ha colmado de felicidad a la pareja, para quienes se trata de un bebé muy deseado. Desde entonces, la ‘influencer’ ha relatado con todo lujo de detalles cómo es su día a día en su nueva vida como mamá. Ya ha compartido con su legión de seguidores sus experiencias como madre primeriza: desde cómo vivió el parto, el primer baño, las primeras noches…

Este miércoles, la ‘instagrammer’ y su marido han llevado al bebé a una consulta pediátrica. Una revisión que coincide con el primer ‘cumplemés’ del niño. «Tiene un mes justo hoy, hoy es su ‘cumpleaños», ha explicado la joven. Al salir del médico, la pareja ha disfrutado de un breve paseo a las afueras de la capital y ha disfrutado de un almuerzo en familia. Tras la comida han regresado a casa, ya que «las cosas no están para estar mucho fuera».

«Es un santo, pero un santo… ¡Buenísimo!», ha confesado Pombo. Pablo, por su parte, ha destacado que están encantado con su hijo: «Se porta muy bien. No se queja nada, come y duerme». No pueden pedir más, desde luego. Ahora están disfrutando muchísimo de las primeras semanas de vida de Martín. «Estamos mucho en casa, así que tranquilos», ha reconocido la popular madrileña. En cuanto a quién se parece más, ha bromeado: «Se parece más a Pablo, pero poco a poco se irá pareciendo más a mí».

Como es habitual en ella, María Pombo ha inmortalizado este paseo en familia y lo ha compartido en su cuenta de Instagram. Asimismo, ha contado cómo ha ido su visita al especialista. Martín tiene un problema de reflujo, una afección muy habitual en bebés que ocurre cuando los contenidos estomacales se devuelven desde el estómago hasta el esófago. Esto provoca regurgitaciones, especialmente después de las tomas. «Me habían recomendado ver al pediatra y a un osteópata. Nos han dado unos truquitos y esperamos que vaya mejor», ha narrado a través de Stories. Por suerte, nada de lo que preocuparse porque ya se han puesto en marcha para evitar este tipo de padecimiento.