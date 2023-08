María Patiño sale en defensa de Luis Rubiales tras su polémico beso con Jenni Hermoso

La victoria de la selección española de fútbol femenino en el Mundial ha sido celebrada por millones de personas. Allá donde estuvieras este domingo 20 de agosto, día en el que se disputó el partido contra Inglaterra, había alguien cerca celebrando su logro. El que vivió en primera persona la entrega de medallas fue Luis Rubiales, quien incluso se lanzó a besar en la boca a la delantera Jenni Hermoso. "¿Pero qué hago yo? Eh, no me ha gustado", decía ella poco después en el vestuario, explicaciones a las que le han seguido las del otro protagonista. Luis Rubiales salía del paso asegurando que había sido una muestra de cariño sin importancia. Mientras muchos han pedido la dimisión del presidente de la Federación, hay quien ha salido en su defensa. Hablamos de María Patiño.

La periodista y colaboradora de televisión se ha enterado de la polémica, pero considera que se le ha dado demasiado pábulo. No está de acuerdo con las críticas cosechadas contra Rubiales, de hecho, tilda lo sucedido de "un acto sin maldad". María Patiño ha respondido a un tuit en el que una usuaria comparte una imagen del momento en el que Luis besó a Jenni Hermoso, foto en la que se ve cómo la besa en la boca mientras le sujeta su cabeza. "¿Ha dimitido?, ¿Le han echado?, ¿Se ha disculpado? Qué asco", escriben. Cuestiones tras las que se ha querido pronunciar María Patiño en el universo 2.0.

"Habrá quien argumente que estamos hartos de las feministas ultras, habrá quien argumente que es fruto de la euforia, habrá quien argumente... No me siento representada por las mujeres que critican un acto sin maldad", ha escrito. Con este tajante mensaje Patiño buscaba dar su opinión, eso sí, consciente de que sus palabras no caerían en saco roto. Han sido muchos los que han criticado la postura de la periodista, tal y como se puede leer en la red social de tuiter. "Tu discurso es muy retrógrado", "¿Acto sin maldad? A Busquets no le besan en la boca en las celebraciones" o "Por favor, no se besa sin consentimiento a nadie. Menos un superior a una subordinada" son solo algunos de los comentarios que han reaccionado a la opinión de María.

Cabe señalar que, por otro lado, María Patiño ha retuiteado mensajes de otros seguidores que han estallado contra Rubiales. De hecho, un día después de la victoria de la selección, la tertuliana compartía la noticia de que la Asociación para mujeres en el Deporte Profesional había pedido la dimisión tras besar en la boca a Jenni Hermoso. "Su ejemplo debe ser impecable", dice este mensaje.