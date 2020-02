5 Tuvo la oportunidad de participar en una película

«Yo he hecho un corto, he hecho un cameo junto a mi pareja. Me ofrecieron una película, pero dije que no, porque me decepcionó mucho, porque se grababa todo sin ser cronológicamente. Tengo mucho respeto a la profesión, porque mi pareja es actor. No podría hacer cualquier papel, me gustan los que desgarran. Me gustan los papeles trágicos», dice sobre el tipo de actriz que le gustaría ser.