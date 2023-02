Marc Márquez se sincera sobre su soltería: "No es muy fácil aguantarme"

Marc Márquez se ha sentado con Risto Mejide en una nueva entrega de su 'Chester' en CUATRO. Además de hablar sobre su carrera profesional encima de la moto, sobre sus victorias o enfrentamientos con pesos pesados de la talla de Valentino Rossi, el piloto de MotoGP también ha tenido tiempo para hablar de temas más desenfadados como son las relaciones sentimentales. Desde que conocemos al catalán se le ha relacionado con algunas jóvenes, siendo su única novia oficial hasta el momento la modelo Lucía Rivera, la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera. La pareja vivió una breve pero intensa historia de amor e incluso pudimos ser testigos de los viajes de la maniquí a las carreras del piloto para apoyarlo y estar en el box junto a él.

Marc Márquez ha confesado estar "enganchado" al motociclismo y que la mayoría de su tiempo libre también lo pasa entrenando o saliendo con sus amigos en moto, algo que imposibilita mantener una relación o crear su propia familia. Risto Mejide ha querido hablar sobre él sobre esta posibilidad: "Son prioridades en la vida. Yo ahora tengo 29 años y estoy soltero pero no por casualidad sino porque, bueno, también cuando estoy en competición es difícil aguantarme", ha comenzado a explicar el piloto.

El piloto revela el motivo por el que sigue soltero y todavía no ha encontrado a su media naranja

Una declaración que ha sorprendido mucho al publicista: "Ah, ¿sí?", decía perplejo. "¿Eres insoportable?", le preguntaba. "No es que sea insoportable pero en el sentido de que soy bastante cabezón. Cabezón en mi rutina, no en otra cosa. Yo de lunes a sábado me levanto por la mañana, hago mi cardio por la mañana, como, hago mi siesta pequeña para recuperar lo de la mañana. Luego, el fin de semana cuando lo tengo libre, pues no me apetece coger un avión e ir a la playa. Quiero estar en casa. Puedo ese día irme a comer con los amigos o me puedo tirar cuatro horas jugando a la play o viendo partidos de fútbol", confiesa.

Sin embargo, el hecho de que no actualmente no le apetezca o crea que no es momento de mantener una relación sentimental no quiere decir que no tenga sus ligoteos como cualquier chico de su edad. "¿Ligas por Instagram?", le preguntaba Risto. "Algún direct cae. Sí, en ambos sentidos. Algún direct. En plan ¿hola, qué tal? Buenos días", ha dicho entre risas sin querer entrar en más detalles. Marc Márquez no es muy dado de hablar de su vida sentimental por lo que no ha querido entrar en más detalles que le relacionen con esta faceta suya. Prefiere centrarse en lo deportivo, en el motociclismo y en sus relaciones con sus amigos.

Marc Márquez mantuvo una relación sentimental con la actriz e influencer Agostina Goñi

La última mujer con la que se le relacionó al piloto fue con con la actriz, modelo y tiktoker de 23 años Agostina Goñi. Así lo desvelaba 'Socialité' en noviembre del pasado año. Según cuenta una amiga del círculo más cercano a la modelo, ambos disfrutaron de una relación durante los meses de verano pero, sin embargo, él acabó cortando de raíz su relación coincidiendo con su vuelta a las motos. Una información que casa perfectamente con las intenciones del piloto de estar centrado al cien por cien en su vida como piloto. Al menos a día de hoy. Después, el tiempo ya dirá.