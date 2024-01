Los escándalos de Mar Flores que marcaron la vida de Carlo Costanzia

Mar Flores se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de la actualidad rosa. La entrevista que ha ofrecido su hijo en 'De viernes' le ha vuelto a colocar en primera línea del foco mediático, muy a su pesar. Aunque Carlo Costanzia no la señala directamente (no por lo menos en los adelantos que ha difundido Telecinco), si hace balance de su complicada infancia. Unas duras palabras que no han caído en saco roto. El joven se refiere al 'bullying' que sufrió en el colegio a raíz de las múltiples polémicas que protagonizó su madre cuando era pequeño. "Mi infancia fue difícil, nunca ha sido feliz. En el colegio los mayores te insultan. Son cosas bestias e insultos fuertes hacia mi madre", asegura Carlo Costanzia en su explosivo relato. La modelo fue uno de los rostros más conocidos durante los 90 y principios de los 2000 por sus múltiples romances. Repasamos los grandes escándalos de su vida a los que alude sin mencionarlos su hijo.

La postura de Mar Flores ante la inminente entrevista de su hijo, Carlo Costanzia

No está preocupada. Esa ha sido la primera reacción de Mar Flores tras emitirse los primeros adelantos de la entrevista de su hijo. Echando mano de sus redes sociales, la modelo reaparecía para promocionar el programa en el que participa, 'El Desafío', su nueva aventura televisiva que se estrena el mismo día y a la misma hora que 'De viernes'. Aunque todavía se desconoce qué rumbo tomarán las declaraciones de Carlo Costanzia, los primeros señalamientos que le dedica no dejan muy bien parada a la modelo. "Probablemente haya llegado a culpar a mis padres de todo lo que me ha pasado", indica el joven.

Los años 90 coinciden con el gran 'boom' de los programas de actualidad rosa. Mar Flores se convirtió, entonces, en uno de los rostros más reconocibles de estos formatos televisivos. Su vida amorosa copó horas de emisión y pronto su buen hacer como modelo y actriz quedó en un segundo plano. Su matrimonio con Carlo Costanzia di Costigliole en 1992 la catapultó a lo más alto del papel cuché. La pareja rompió en 1994, tan solo un año después del nacimiento del hijo que tienen en común. Su "traumático divorcio", como lo define Carlo Costanzia en 'De vernes', le dejó sin "referentes familiares", asegura el actor y cantante. Fue constante la aparición de ambos progenitores en diferentes cadenas aireando sus desavenencias y lanzándose duras acusaciones.

El año que marcó un antes y un después en la vida de Mar: 1999

Tras el divorcio, a Mar Flores se la relacionó con Fernando Fernández Tapias, fallecido a finales de 2023. Una relación que, por aquel entonces, fue un escándalo por la gran diferencias de edad que había entre ellos (la modelo era 30 años más joven que él). La pareja comenzó su idilio al poco tiempo de que el empresario pusiera punto y final a su matrimonio con su segunda mujer, Juana García-Courel. El fin de su relación coincidió con la publicación de unas fotografías de Mar Flores con Alessandro Lequio que dieron al traste con el romance. El escándalo fue tal que la madre de Carlo tuvo que ser ingresada en el hospital en 1999, cuando él apenas tenía siete años.

A partir de entonces, el interés que generaba cualquier movimiento de la también actriz se desbordó. Era usual que las cámaras persiguieran a Mar Flores allí donde fuera, incluso a las puertas de su casa. Una situación que su hijo vivió en primera persona. Como él mismo reconoce en la entrevista, "aunque era solo un niño, te enteras de las cosas". Cayetano Martínez de Irujo llegó a la vida de la madrileña nacida en Usera coincidiendo con la publicación de las imágenes con el conde. La relación duró poco, pero el escándalo estaba servido. La duquesa de Alba nunca aprobó este romance por el intenso curriculum de amores que por aquel entonces arrastraba Mar.

Tras la ruptura, la madre de Carlo Costanzia, se refugió en Javier Merino, quien fue su marido durante 15 años. Corría el año 1999 y Mar optó, entonces, por mantenerse alejada del foco mediático y elegir sus apariciones y colaboraciones al milímetro. La estabilidad que forjó con el empresario rompió con años de polémicas. Fruto de esta relación, nacieron los cuatro hijos pequeños de la concursante de 'El Desafío': Mauro, Beltrán y los mellizos Bruno y Darío.