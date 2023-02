Después de su esperado reencuentro con su padre, Manuel Benítez, el torero ha querido convocar a la prensa para contar cómo se encuentra y todos los detalles del gran día que supuso para él y toda su familia acudir a un acto oficial como su hijo. Sin lugar a dudas, han sido unas semanas repleta de emociones y, ahora más calmado, ha querido hablar largo y tendido ante los medios de comunicación siendo conocedor de que esta historia ha supuesto un auténtico revuelo en la crónica social. Además de hablar de Manuel Benítez, también ha querido hacerlo de sus hermanos. Y es que Manuel Díaz 'El Cordobés' únicamente no ha ganado a un padre, sino también muchos hermanos.

Fruto de su matrimonio con Martina Freysse, el veterano diestro tiene cinco hijos: Maribel, Manuel María, Rafael, Martina y Julio. A estos hijos hay que añadir dos más reconocidos. El primero, Manuel Benítez Velasco, que es hijo de una maestra norteamericana y nació en 1969 en Miami; el segundo, llegó a fuerza de pleitos, María Ángeles Benítez Raigón. De hecho, el torero tuvo que pagar con efectos retroactivos lo que la ley establece para hijos reconocidos a golpe de ADN. Ahora, una vez que ha reconocido a Manuel Díaz 'El Cordobés', Manuel Benítez se convierte en padre de ocho vástagos. En su rueda de prensa, el torero ha hablado de en qué punto está su relación con sus hermanos.

Manuel Díaz 'El Cordobés' ha mantenido desde hace años una excelente relación con su hermano, Julio Benítez

A lo largo de la lucha que mantenido Manuel Díaz 'El Cordobés' para que su padre lo reconociera, ha contado con el apoyo de su hermano y también torero Julio Benítez. En el 2021, Julio sorprendía a su hermano mayor en el programa 'Un año de tu vida', de Toñi Moreno en Canal Sur. Era la primera vez que compartían plató, y el pequeño no dudó en explicar el origen de su buena relación: "Estoy muy contento de dar el paso que di y de tenerlo ahí", decía emocionado. "Mi madre lo entendió desde primera hora, fue a la persona a la que yo pregunté. Somos hermanos, al final es algo natural y no hay que darle más vueltas al asunto", dijo por aquel entonces muy emocionado Julio Benítez.

Durante su charla con la prensa, se le ha preguntado si tiene relación con el resto de sus hermanos, a lo que el torero ha respondido muy sincero: "Conozco a mi hermana, la vi un día en hotel y estuvimos hablando un rato. Tengo un amigo que me habla de Rafa, a Manuel no lo conozco y a mi otra hermana tampoco. Poco a poco tendremos que ir normalizando todo y en los eventos familiares que surjan pues somos familia . Pero claro no todo es de la noche a la mañana, todo tiene un proceso", ha dicho al respecto. Y lo cierto es que han sido un sinfín de emociones y nuevos cambios en su vida desde que llegara a la vida de Manuel Benítez.

Manuel Díaz también ha hablado de cómo conoció a su hermano Julio, al que califica como "un tío fantástico" y con quien mantiene una excelente relación, tal y como hemos dicho anteriormente. "Me he encontrado con mi hermano y me siento feliz de haberme encontrado con él. Pero en 2018 me surge un problema y me tengo que operar de la cadera... Se me apareció otra vez la oportunidad de mi vida, la oportunidad del reencuentro. La historia de mi vida es la historia de un chaval que se inculca en el respeto y en el amor".