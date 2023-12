Malú se sincera sobre los motivos de su ruptura con Albert Rivera

Vídeo: 'Viajando con Chester'

Si por algo se ha caracterizado siempre Malú es por la discreción en cuanto a su vida privada se refiere. Ella misma ha confesado en más de una ocasión que se considera una persona muy tímida que se transforma cuando sube a un escenario. También ha desvelado que, al igual que otras artistas, siempre ha encontrado en las letras de sus canciones la mejor forma de expresar sus sentimientos. Pero ahora, ha decido romper sus propias reglas y hablará de los motivos de su ruptura con Albert Rivera. Será en el programa de Risto Mejide, ‘Viajando con Chester’, que se emitirá en Cuatro este miércoles. "¿Te has marcado un Shakira?", comienza preguntándole el presentador en alusión a su última canción, 'Ausente', que muchos interpretaron como un auténtico dardo hacia el padre de su hija. "He hecho lo que he hecho toda la vida: contar una realidad, contar un dolor", sentencia la cantante, muy tajante.

Malú se sincera como nunca en el sofá de Risto Mejide

La artista será la próxima invitada de Risto Mejide en su programa 'Viajando con Chester', que se emitirá este miércoles 6 de diciembre en Cuatro. Relajada y haciendo gala de la naturalidad que la caracteriza, Malú se confesará con el presentador sobre uno de los motivos principales de su ruptura con Albert Rivera.

En su entrevista, la artista hablará de su trayectoria profesional, sus nuevos proyectos y de algunos aspectos de su vida privada nunca antes desvelados. En el avance emitido por el espacio de televisión, Risto le pregunta a Malú si la llegada de un hijo multiplica lo que hay en una pareja, la cantante lo afirma rotundamente: "Yo creo que sí, planteado como lo bueno y lo malo. También creo que separa mucho si las dos personas no están en el mismo sitio. Crea un mundo". Unas palabras con las que confirma uno de los motivos de su ruptura con Albert Rivera, el nacimiento de su hija Lucía pudo "separar mucho" a la pareja.

Cuatro años de discreta relación y una hija en común

Fue el pasado mes de junio cuando se confirmó el fin de la relación de Malú y Albert Rivera, después de cuatro años de discreta relación y una hija en común, la pequeña Lucía. Su romance comenzaba hace ahora cinco años, en diciembre de 2018, cuando ambos coincidieron en la fiesta del 50 cumpleaños de Alejandro Sanz. Desde el primer momento fueron muy discretos y tuvimos que esperar seis meses para poder ver las primeras imágenes de ambos juntos, paseando por la calle, ajenos a las curiosas miradas pero sin ningún tipo de contacto físico.

Así ha sido su relación durante estos cuatro años. Discreta, lejos del foco mediático y muy celosos de su intimidad, a excepción del anuncio del embarazo de Malú, en 2019; y el nacimiento de su única hija en común, Lucía, en junio de 2020. Tras varias semanas de rumores y especulaciones sobre una posible crisis de pareja, finalmente, el pasado mes de junio el entorno cercano de ambos confirmaba el fin de su historia de amor. Los motivos: un "desgaste de la relación".

"No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa"

Una ruptura de la que Malú hablaba para la revista 'Elle'. "No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible", afirmaba la interprete de Aprendiz.

"Pienso, de verdad, que las cosas hay que hacerlas bien, aunque evidentemente es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella. Pero cuando te vas de un sitio conviene recordar cómo entraste. Y eso, con seguridad, te ayuda a olvidar por qué te marchas y a traspasar la puerta con lo bueno en tu cabeza", añadía.

En sus declaraciones, a pesar de su reciente ruptura, también dejaba la puerta abierta a encontrar de nuevo el amor. Ante la pregunta de si sigue creyendo en el amor, respondía "siempre", pero con matices: "No solamente en el que puedes sentir hacia una pareja, sino en el amor a la familia, a la vida, a los hijos... Creo en la pureza del amor. Hay quien dice que una madre es capaz de levantar un camión si su hijo está debajo. Esa frase ya lo dice todo. El amor mueve el mundo".

Albert Rivera "ilusionado" de nuevo con la influencer Carla Cotterli

Unas sinceras palabras que salían a la luz apenas unos días después de que SEMANA publicara las imágenes de Albert Rivera con su nueva pareja, la diseñadora e influencer Carla Cotterli, de 35 años. Las fotografías mostraban al ex líder de Ciudadanos en actitud muy cariñosa con la joven en un barco en Ibiza. Unas imágenes que confirmaban que había recuperado la sonrisa tras su reciente ruptura con Malú.

Aunque al principio se pensó que podía ser una historia pasajera, un amor de verano, nada más lejos de la realidad. Albert y Carla Se han ido conociendo estos últimos meses y han ido consolidando su relación, compartiendo planes juntos, solos o con amigos, demostrando que lo suyo va muy en serio.