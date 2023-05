Los rumores de separación entre Malú y Albert Rivera llevan sonando con fuerza desde hace mucho tiempo. A lo largo del último año, el que fuera líder de Ciudadanos y la cantante apenas se han dejado ver en público juntos. Un hecho que parece demostrar que no están juntos. Ambos siempre se han mostrado muy celosos de su intimidad, pero lo cierto es que no dan señales de vida como pareja. Este fin de semana, sin ir más lejos, la artista se ha dejado ver en una boda sin la compañía del expolítico. Guapísima y rodeada de familiares y amigos, la intérprete de 'Aprendiz' se ha mostrado feliz y risueña en un enlace con sus seres queridos.

Malú celebra en solitario su "gran día familiar"

"¡Gran día familiar ! Os quiero ruinosas!", escribe Malú en sus redes sociales, donde comparte varias imágenes de lo bien que lo pasó en la boda. Una boda, por cierto, en la que compartió tiempo con sus amigas y hasta cantó a dúo con su padre, Pepe de Lucía. Ha llamado la atención, una vez más, que Malú se lo pasaba pipa con su gente, mientras Albert Rivera sigue 'en paradero desconocido'. Al menos en lo que se refiere al papel couché.

Una de las escasas salidas públicas del ex líder de 'Ciudadanos' tuvo lugar en junio de 2022, cuando acudió al Teatro Real para asistir al Teatro Real. Allí disfrutó de la famosa ópera de 'Nabucco' de Giuseppe Verdi bajo la dirección de Nicola Luisotti. Y a su lado no estaba Malú. Lo cierto es que desde que se retiró de la vida política, el de Barcelona ha mantenido en todo momento un perfil bajo. Tras decir adiós a su carrera en primera línea se incorporó a Martínez Echevarría, un despacho de abogados del que se fue por la puerta de atrás. José Manuel Villegas, exsecretario de Ciudadanos, se trasladó junto a él a ese bufete de abogados, y ambos decidieron marcharse para seguir trabajando “en el ámbito privado”.

La cantante, de boda sin Albert Rivera

Malú, por su parte, ha estado centrada en su maternidad y en su profesión. El pasado mes de abril, la intérprete de temas como 'Ni un segundo' o 'Blanco y negro' respondía rotunda a las críticas por su supuesto mal carácter. Y es que muchos la han acusado de ser una persona "difícil", "borde", "áspera" y "antipática". Fue durante su participación en Accoustic Home, de HBO Max, cuando habló abiertamente sobre este tema. "No he montado un pollo en mi vida", decía. "Los he montado (los pollos) cuando tenía 16, 17 y 18 años porque no tenía ni idea. Yo no sabía ni de qué iba todo esto ni que había que tener una parte de relaciones públicas. A mí solo me importaba llegar al escenario y hacer el concierto de mi vida", explicaba. Y aclaraba que no se considera "difícil", sino perfeccionista: "Siempre quiero que el trabajo esté bien hecho".

Malú y Albert Rivera son padres de una niña llamada Lucía, que nació el 6 de junio de 2020, en plena postpandemia.