La explosiva canción con la que Malú destapó su ruptura con Albert Rivera

Malú se marcó un Shakira el pasado mes de agosto, eso sí, sin nombres ni apellidos. El último tema de la sobrina de Paco de Lucía, 'Ausente', habla de un amor pasado y se sincera como nunca sobre una ruptura que, no es descabellado pensar, no es otra que la suya con Albert Rivera, de la que hablará abiertamente esta misma noche con Risto Mejide en ‘Viajando con Chester’. La separación de la pareja, que tiene una hija en común, se hacía pública a finales de junio. Meses después, hablaba por primera del fin de la relación, que todavía trata de superar, aunque era parca en palabras. Con este tema ya nos desveló algún que otro detalle sobre la ruptura, lanzando frases como: "Pase lo que pase, ella va primero", en clara alusión a la pequeña Lucía. ¡Mira el vídeo y juzga por ti mismo!

Malú: "Y yo te levanté y eso no lo sabe nadie"

En el tema, que puedes ver y oír en el vídeo que precede a estas palabras, Malú se abre en canal como hacía tiempo que no la escuchábamos. Apenas tres minutos le valen para exteriorizar lo que significa para ella enfrentarse a una ruptura amorosa. Qué decir si hay niños de por medio. Si habla o no de la reciente separación que protagonizaba con Albert, solo ella sabrá. Pero es evidente que la emoción está a flor de piel.

"Eres un extraño que pasea por mi casa" o "Dices que me quieres, pero ya has perdido el juicio", son algunas de las frases que inundan la canción. Sin alusiones directas, la madrileña de 41 años habla de una mujer que no sabe qué hacer para recuperar a su pareja ausente, a pesar de los intentos de ella, a pesar de convivir juntos, a pesar de que ella "le levantó" en un mal momento... "Y yo te levanté y eso no lo sabe nadie. Fui yo quien aguanté el eco de mi nombre en todas partes", canta. Un verso que podría referirse a cuando el exlíder de Ciudadanos abandonó su carrera política al frente de la formación naranja. Un momento, sin duda, muy delicado para Albert en el que contó con el apoyo incondicional de Malú.

Una canción que llega en un momento complicado

Mientras Malú se refugiaba en su trabajo tras el anuncio de su separación con Albert Rivera, a su expareja la veíamos disfrutando al máximo de su primer verano de soltero. De hecho, era la Revista SEMANA la que captaba en exclusiva su escapada en Ibiza con su nueva novia. Sin embargo, la etapa idílica que parecía estar viviendo el expolítico daba un giro de 360 grados con el repentino fallecimiento de su padre, Agustín, a los 71 años.

La cantante quiso estar con el padre de su hija en todo momento e, incluso, se desplazó hasta Málaga para arroparle durante el tanatorio. Albert, se despedía de su progenitor con una conmovedora carta en la que le confesaba todo su amor y admiración. "Me acompañarás en mis decisiones. Y estarás presente en los valores que le inculque a mis hijas", eran algunas de las palabras que le dedicaba. Desde entonces, no se le ha vuelto a ver juntos.