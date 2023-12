Vídeo: Europa Press

Luis Miguel y Paloma Cuevas están a punto de despedir el año como el resto de los mortales, aunque ellos lo harán de un modo distinto. La pareja termina el 2023 por todo lo alto y lo hará en un impresionante refugio que cuesta la friolera de 3.000 euros la noche. Han elegido México, en concreto, un lujoso resort donde él ofrecerá un concierto frente a 5.000 personas. Un enclave paradisíaco al que solo se puede acceder en barco y que lo convierte en un lugar todavía más exclusivo. Poco antes de viaje ambos se han reunido en el enorme piso que tiene la hija de Victoriano Cuevas en una de las mejores zonas de la capital. Mientras ella esperaba al cantante en la vivienda, él llegaba en compañía de un chófer. Con un coche inconfundible los periodistas se han percatado de su presencia, pero ¿cuál es su modus operandi para intentar pasar desapercibido? En el vídeo de este artículo podrás salir de dudas. ¡No te lo pierdas!

A miles de kilómetros de España Luis Miguel y Paloma Cuevas cerrarán este año de la mejor manera. Lo harán en un megaresort que se encuentra en la Riviera Maya. El complejo Mayakoba, propiedad de Rosewood hotels, es uno de los hoteles más exclusivos que existen allí, de hecho, cuenta con excelentes críticas cuando se bucea en la Red. Dormir en la 'suite' por excelencia, de 143 metros cuadrados y una terraza de 56, asciende a algo más de 3.000 euros por noche, coincidiendo con las fechas navideñas, lo que confirma que no escatiman en gastos. A este paraje apto para pocos bolsillos solo se puede acceder sobre una embarcación. El 'resort' no cuenta con acceso por tierra, solo por mar, un importante detalle que ellos a buen seguro habrán tenido en cuenta y les ayudará a relajarse más si cabe, ya que no se esperan paparazzis ni fotógrafos. Inmerso en la imponente selva, cuenta vistas a las playas paradisiacas de arena blanca del mar Caribe. ¿Habrá mejor plan? Pocos lo creen.

Esta pareja que tantos seguidores tiene cada vez está más sólida. Dan pasos al frente y pasean su amor por diferentes puntos del mapa, lo que ha convertido a Paloma Cuevas en una mujer tremendamente querida entre los fans del artista. Así nos lo aseguraba una seguidora del mexicano con la que tuvo la oportunidad de charlar SEMANA. Tiene sus propios fans y esto le ha llevado a desenvolverse como pez en el agua cada vez que acompaña a su novio en su gira, la cual ha servido para ver cómo y cuánto ha rejuvenecido Luis Miguel. En esta revista hemos hecho un profundo análisis sobre ello, un antes y después especialmente evidente.