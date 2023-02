Alejandra Onieva sigue sin llevar muy bien estar en el foco de la noticia. El hecho de que su hermano sea Íñigo Onieva, el prometido de Tamara Falcó, ha hecho que las polémicas de este le salpiquen a ella y a su familia. Aunque su profesión es la interpretación, esta no termina de llevar bien que la prensa la persiga durante su día a día y se muestra de los más nerviosa cuando siente que las cámaras están grabando cada uno de sus pasos.

Acompañado de su hermano Jaime Onieva, los reporteros le preguntan sobre el look que llevará a la boda de su hermano Íñigo, del que por supuesto la joven no habla. En todo momento, la hija de Carolina Molas se muestra nerviosa. De hecho no es capaz de mirar a las cámaras directamente e incluso mira para atrás en varias ocasiones, buscando la mirada de su hermano. En un momento dado, incluso toca el brazo de una reportera mientras sonríe para que dejen de preguntarle. Se tapa la cara y muestra un rostro de agobio. "Gracias chicos", dice sin querer añadir nada más. No deja de dar bandazos de una acera a otra para evitar que le graben pero no lo consigue.

¡Dale al play y mira la actitud de nervios que muestra Alejandra Onieva cuando la graban!

Vídeo: Europa Press.