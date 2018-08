El logro de El Cordobés en su difícil recuperación

El Cordobés está disfrutando de su verano más complicado. El torero sigue recuperándose de la intervención a la que tuvo que someterse para reparar una lesión de cadera hace unas semanas, lo que le obligaba a llevar muletas hasta hace apenas unos días. Sin embargo, El Cordobés va incluyendo actividades en su rutina diaria.

El torero ha querido compartir con sus seguidores su último logro: ya puede conducir. Él mismo ha dado la noticia a través de su Instagram con una instantánea dentro del coche: “Después de mes y medio ya tengo autonomía!!!! Esto marcha 💨 💨💨 #modojaguar”, ha escrito emocionado.

Manuel Díaz ha podido estrenar, así, el coche nuevo que se compró hace unos meses, pero que no pudo probar por llevar muletas: “Recoger mi coche nuevo y no poder conducirlo 🙈es una verdadera 😤 me tocará ir por un tiempo de copiloto, menos mal que @virtroconis está dispuesta a llevarme😂no le queda otra😂😂😂 #modojaguar“.