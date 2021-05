La modelo sevillana ya está preparando la maleta con la que va a ingresar en el hospital para dar la bienvenida a su hijo y esto es lo que lleva en su interior.

Jessica Bueno está en plena cuenta atrás. La modelo está a punto de conocer la carita de su bebé, Alejandro, el segundo que tiene en común con el futbolista Jota Peleteiro. No puede estar más emocionada y cuando quedan apenas unas semanas para que nazca, Jessica ha querido compartir con sus seguidores todo lo que lleva en la maleta con la que llegará al hospital.

Aunque en un principio espera que el parto sea en Sevilla, el bebé podría adelantarse, por lo que en la maleta lleva varias opciones por si nace en el norte, donde reside ahora por el trabajo de su marido. «Estoy preparando la maleta del pequeño para el hospital y voy a llevar estas cositas», anunciaba con una imagen de lo que va a ponerle a su hijo cuando abandone el hospital, que espera que sea en Sevilla.

Esto es lo que lleva para cuando abandonen el hospital

En caso de que de la bienvenida a su hijo en el norte, Jessica Bueno tiene preparado un conjuntito de punto de lo más agradable: «También este conjuntito un poco más abrigado por si se adelanta y coincide que aún estemos en el norte que hace más fresquito. Dios quiera que aguante hasta que lleguemos a Sevilla», explica con ganas de que su hijo nazca en su ciudad natal.

Jessica Bueno todavía continúa en el norte en compañía de su marido y sus dos hijos, Fran, fruto de su relación con Kiko Rivera, y Jota, el primero que tuvo con el futbolista. Allí espera estar hasta que acabe la temporada de fútbol, de la que no queda mucho. De esta forma, espera a que sus hijos terminen el colegio y poder viajar con tranquilidad hasta el sur, para esperar el momento del parto.

Este conjuntito lo lleva por si se adelanta y nace en el norte

Jessica Bueno se encuentra embarazada de 31 semanas y la barriguita está ya tan gordita que la modelo está teniendo problemas ya para encontrar la postura perfecta, tanto en la cama como en el sofá. Hace unos días desvelaba que estaba teniendo complicaciones para estar cómoda: «Cada vez me cuesta más encontrar una postura cómoda y me estoy empezando a quedar sin tobillos de lo que se me han hinchado», decía divertida con la esperanza de encontrar a alguna seguidora que estuviera en su misma situación.

Las últimas semanas está viendo crecer su barriguita por momentos. De hecho, Jessica Bueno está feliz con las curvas que tiene su cuerpo, pero espera que su hijo no se retrase mucho más para que en poco tiempo pueda tenerlo ya en sus brazos: «Amando mis nuevas curvas, pero querido hijo hasta donde vamos a llegar ?🙈🤍 #pregnant #pregnantstyle #pregnancy #boysmom #mamadetres«, decía emocionada.