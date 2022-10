Ha sido un fin de semana de lo más intenso. Entre todas las noticias que hemos podido conocer, Kiko Matamoros y Marta López han anunciado con emoción su compromiso. Han sido unos días de mucha emoción, ya que llevan hablando de pasar por el altar mucho tiempo. Pero ha llegado el momento. A pesar de que sabíamos que este día iba a llegar, la emoción que han sentido familiares y amigos ha sido increíble. La que ha querido hacer pública su reacción ha sido Laura Matamoros.

Esta ha sido la reacción de Laura Matamoros a la noticia del enlace

La hija de Kiko Matamoros ha querido desvelar lo que siente respecto a este enlace, en el que seguro estará presente. La relación con su padre es estupenda y no dudará en acudir al lugar en el que celebren el compromiso. Laura ha escrito tres emoticonos en forma de corazón. Una reacción con la que deja claro que no puede estar más feliz por el anuncio de este gran paso que van a dar su padre y Marta López. La modelo, feliz, le ha contestado con una cara sonriente y unas manos en forma de corazón.

Por ahora ha sido la única del clan Matamoros que se ha pronunciado sobre esta gran noticia. Diego Matamoros no ha querido hacer pública su reacción, pero mantiene una relación buena con su padre. La que no se ha pronunciado -y que tampoco se pronunciará- es Anita Matamoros, la hija pequeña del clan, que no mantiene relación con el colaborador de televisión desde hace meses.

Pero la de Laura no ha sido la única reacción. Han sido muchos los rostros conocidos los que han querido mandar mensajes y felicitaciones a través de la publicación: