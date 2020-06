Ya es una tradición que cuando llega la época estival, Leticia Sabater llegue estrenando nueva canción. En esta ocasión ya ha estrenado su último videoclip, ‘Vete pal carajo tra tra’, que se convirtió en trendig topic este lunes (día en el que se estrenó). Con muchas críticas por un lado y halagos por otro. Sea como fuere lo que ha quedado claro es que la canción no ha pasado desapercibida y es que por si fuera poco también tiene algún que otro guiño a Rosalía, siguiendo así la estela de la cantante catalana que tantos éxitos está cosechando.

Este podría ser su nuevo éxito después de La salchipapa o Toma pepinazo, canciones que también se convirtieron en virales en los últimos años. Esta última apuesta de Leticia Sabater combina sonidos urbanos con otros pop y flamencos, una mezcla que ya puedes escuchar y ver. Tal y como decíamos el videoclip, en el que presume de abdominales, ya está disponible. No te lo pierdas. Y es que si la canción está dispuesta a colarse en uno de los éxitos del verano, el vídeo que acompaña al ritmo no es para menos. Y es que nos encontramos a una Leticia de lo más versátil: con vestido de novia y pelucón, con biquini de lunares y peineta, o cual chica Bond con pistola al cinto y correajes en la playa. Lo cierto es que no tiene desperdicio. Por si fuera poco, la canción comienza así: «Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, soy su patrón y mis ojos están en todos lados. Si usted hace daño a mi sobrinica Leticia, le doy plomo, ¡malparido, hijo de puta, gonorrea!».