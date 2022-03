Laura Matamoros está viviendo su momento más dulce. Desde que arreglara las cosas con su pareja, Benji Aparicio, a raíz de su embarazo, a la influencer le ha ido todo sobre ruedas. O eso parece. Fue el pasado 28 de diciembre cuando nació el pequeño Benjamín, bebé al que decidieron llamarle como a su a padre y curiosamente llegó al mundo el mismo día que su abuelo, Kiko Matamoros. Este bebé llegó bajo el brazo el millón de seguidores que ya acumula la influencer, convirtiéndose en una de las más seguidas y reputadas. Acude a los saraos más de moda y no se pierde esas fiestas donde es imagen, algo que combina a la perfección con su faceta de ser madre. No solo ahora. Desde el nacimiento de su primer hijo, Matías, Laura Matamoros ya demostró saber compaginar su trabajo como influencer con la maternidad. Tal y como hemos dicho, su feliz es plena. ¿O no?

Las polémica que azotan la felicidad de Laura Matamoros

Y es que hace ya un tiempo que Laura Matamoros intentó desvincularse del ‘Universo Sálvame‘, de los realities y de la televisión. Centrada en su faceta como influencer, sigue compartiendo valiosos consejos patrocinados en redes que le granjean grandes ingresos. Busca una imagen blanca, ya que sino su rostro no encajaría con algunas firmas exclusivas y de lujo. Por eso ella misma tomó la decisión de alejarse de cualquier polémica familiar y de cualquier plató de televisión. No quiere ni meterse en polémicas y líos para no afectar su profesión de influencer, ni su familia.

Sin embargo, aunque ella intente alejarse, le salpican. Una de estas polémicas fue en la que se trató de enfrentarla con Marta López, la pareja de Matamoros, por no ir a su cumpleaños. Fue la cumpleañera la que, días después, dio todo tipo de explicaciones para zanjar la polémica: «Yo tengo una excelente relación con Laura y punto, no fue por motivos personales. La entendí perfectamente, al acabar de tener hijos va a lo estrictamente necesario. Yo le mandé la invitación porque es la hija de Kiko y se la iba a mandar, pero sabía que no iba a venir, la pobre acaba de tener un hijo, está de recuperación, lo último que querrá es meterse en cosas que no son de trabajo. Yo la entiendo», dijo dejando claro que no hay mala relación entre ellas. Todo lo contrario.

Su hermano, Diego Matamoros, que sí acudió a la fiesta, también quiso explicar el motivo de la ausencia de Laura Matamoros para que no se rumoreara con esto. «Laura lo que pasa es que estaba con el pequeño Benji, nos mandó una foto, estuvimos todos los hermanos y no pudo ir porque estaba con el bebé», desveló el también influencer que acaba de encontrar el amor al lado de una compañera de profesión de su hermana, Marta Riumbau.