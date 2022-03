Laura Matamoros no puede estar más feliz. Un poco más de un mes después de ponerse en manos de una entrenadora personal, la hija de Kiko Matamoros ha compartido cuántos kilos ha perdido. Y no son pocos. Lleva ya muchas semanas entrenando y ya está notando los beneficios de hacer las cosas bien. La joven ha perdido en apenas un mes 3,2 kilos. Pero no solo eso, sino que nivel de grasa en su cuerpo ha bajado.

«Súper resultado en mes y medio entrenando», escribe Laura Matamoros junto a varios datos de su peso. Uno de ellos hace referencia al 2 de febrero de 2022, el otro al 15 de febrero de 2022 y el último, el cual celebra, al de este jueves día 10 de marzo de 2022. Laura está viendo los progresos en poco tiempo y eso no hace otra cosa que motivarla para seguir adelante.

El segundo embarazo ha hecho que engorde bastante, por lo que no ha dudado en ponerse en manos de una entrenadora personal, para que la vaya guiando en la recuperación. «Justo hoy 27 de enero después de un mes de haber dado a luz ya mi recuperación postparto empieza. Empieza físicamente hablando. Empiezo a entrenar con Crys Díaz», empezaba diciendo en sus redes sociales.

Este es el progreso de Laura Matamoros tras mes y medio entrenando

Laura Matamoros siempre ha mostrado su rutina de deporte, tanto antes de quedarse embarazada como durante: «Siempre me he involucrado mucho en el tema del deporte, que me gusta muchísimo, no solo porque me hace sentir bien físicamente, también mentalmente me ayuda 10. He empezado con ella», continuaba explicando del papel que juega el deporte en su vida.

Ahora ha querido incluir el baile en su rutina deportiva. No solo le hará ponerse en forma de la manera más divertida, sino que le permitirá aprender una técnica con la ayuda de una bailarina profesional. En este vídeo que ha compartido ella misma vemos a una Laura muy concentrada, prestando atención a todos los pasos que da su profesora de baile. Y no duda en bromear sobre su coordinación. «Como os avisé… soy un pato», escribe divertida antes de anunciar que la primera clase que ha dado, ha sido superada.

También ha incluido el baile en su rutina deportiva

Vídeo: Redes sociales.

Poco a poco su cuerpo va recuperando la forma que tenía antes de quedarse embarazada de manera natural, pero no hay duda de que el deporte le ayudará a que este proceso sea más corto. También trabajará a conciencia el suelo pélvico y otros músculos que han perdido fuerza con el embarazo. Ella misma desveló hace unas semanas que había engordado durante el embarazo 30 kilos, pero ya va perdiendo algunos.

