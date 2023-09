Danny Masterson, que dio vida a Steve en la conocida serie 'Aquellos maravillosos 70', ha sido condenado a 30 años de prisión por drogar y violar a dos mujeres. Ahora, Ashton Kutcher y Mila Kunis, y otros actores de la ficción estadounidense, están en el punto de mira después de que mandaran una carta defendiendo al actor antes de que la jueza lo sentenciara.

En su escrito a la corte judicial, Ashton Kutcher definió a Danny Masterson como un "modelo a seguir" y dejaba claro que "siempre ha sido excelente". "Atribuyo directamente a Danny el no haber caído en la típica vida hollywoodiense de drogas", se puede leer en el escrito que ha revelado 'People'. El actor también recuerda un episodio que vivió con su amigo en una pizzería. Según él, este último medió para ayudar a una desconocida que estaba siendo "reprendida" por su novio. "Fue un incidente en el que no tenía que involucrarse, pero decidió hacerlo de manera proactiva porque el otro hombre no se estaba comportando bien. Siempre ha tratado a las personas con decencia, igualdad y generosidad. Es un ser humano extraordinariamente honesto e intencional", asegura el exmarido de Demi Moore. Por otro lado, no considera que sea un "peligro ambulante para la sociedad" y cree que es una injusticia que la hija del actor crezca sin su padre, que es miembro de la Iglesia de la Cienciología..

Mila Kunis también hizo un escrito para defender a Danny Masterson, al que calificó como una persona con un "carácter excepcional". Recuerda su "bondad innata y naturaleza genuina" al mencionar el tiempo que pasaron juntos en el set de la mencionada serie. "Ha demostrado ser un amigo increíble, un confidente y una destacada figura de hermano mayor para mí. Su afecto y capacidad para ofrecer orientación han sido fundamentales en mi crecimiento tanto personal como profesional", se puede leer. Las cartas fueron mandadas antes de que Danny Masterson fuera condenado y tenían el objetivo de intentar que la pena fuera menor a pesar de que sabían la gravedad de las acusaciones. Según publica 'People', más de 50 personas han mandado cartas a la jueza para mostrar su apoyo al actor. Entre ellos, se encuentran los actores Giovanni Ribisi y William Baldwin.

Condenado a 30 años de prisión

El pasado mes de mayo fue declarado culpable de violar a dos mujeres en 2001 y 2003 en su casa de Hollywood Hills. Fue el jueves, 7 de septiembre, cuando fue condenado a 30 años de cárcel. Es el segundo juicio por violación al que se enfrentó pues el anterior fue declarado nulo después de que un jurado no consiguiera tomar una decisión de forma unánime. Danny Masterson y Ashton Kutcher volvieron a coincidir en 'The Ranch', pero el actor fue despedido en 2017 después de que se confirmara que estaba siendo investigado por varias acusaciones de violación.