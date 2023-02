La novia de María Casado concede su primera entrevista y habla sobre María Casado y la maternidad

María Casado y Martina diRosso serán madres de un bebé que ya están deseando conocer. Ilusionadas, nerviosas y emocionadas a partes iguales, han confirmado que se han embarcado en la mayor aventura de sus vidas. Mientras la presentadora de televisión revelaba que va a ser una niña y que se llamará Daniela, su pareja había preferido no dar tantos detalles públicamente. Aunque está centrada en su proyecto musical, el cual ve la luz este viernes, Cristina Márquez (su nombre real) ha concedido su primera entrevista y ha hablado del dulce momento en el que está inmersa.

Si bien todavía no ha compuesto ninguna canción a su hija, Martina está segura de que en el futuro habrá muchas letras que hablarán de ella. "¡Todavía no! No me ha dado tiempo entre ecografía y ecografía (risas). Pero habrá mil canciones para Daniela. Las dos estamos súper ilusionadas, es algo que deseábamos profundamente y una vez más, cuando sientes amor creo que es inevitable ponerle palabras bonitas a ese sentimiento. Así que sí, a Daniela le escribiré mil quinientas canciones, seguro", dice esta joven de Tarragona en 'Vanity fair'. Su historia de amor comenzó a través de una amiga en común y ambas están seguras de que si hay algo que les representa en la estabilidad. Han encontrado la horma de su zapato, por lo que no pueden estar más felices tras el giro de su destino, toda una sorpresa que sus respectivos círculos aplauden cada día.

"María me aporta estabilidad y felicidad en el día a día, algo que es mucho más importante que esos picos que alguna vez se pueden tener en una relación tóxica que van así con picos de enamoramiento y se confunde lo que es el amor. Con María me he dado cuenta de que el amor es otra cosa, es acostarte y levantarte feliz, tener respeto mutuo, dar y sentir libertad, hablar y entendernos y ser generosas la una con la otra", mantiene. Es precisamente María Casado quien le apoya en todos sus pasos al frente, quien escucha sus canciones y quien desde un lado constructivo opina sobre sus creaciones musicales.

La novia de la periodista está agradecida por el rol tan importante que ocupa ella en su vida, por convertirse en un espejo en el que mirarse. Es consciente de que la vida de ambas cambiará muy pronto y de que deberán de adaptarse a su nueva etapa como madres, la cual pronto comenzará. "Por encima de todo María siempre me apoya y me anima para que no pierda el foco y tiene mucha confianza en lo que hago. Es un ejemplo más de lo que es el amor, que esa persona te anime, no te juzgue ni te diga cosas negativas (...)Ahora estoy dedicando ahora muchísimas horas a la música porque voy teniendo conciencia de que luego voy a tener que hacer muchos malabares para poder sostener todo, va a ser difícil", desliza.