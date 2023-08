La gran transformación de Isabel Pantoja: nueva cara por 4.000 euros

Isabel Pantoja y su actuación en el Gran Canaria Arena no solo sirvió para ver la fuerza que sigue teniendo sobre los escenarios. La artista cantó, bailó y se emocionó ante las 6.000 personas que no se quisieron perder su concierto. Allí todos fueron testigos de su rostro, el cual ha sufrido una gran transformación, tal y como demuestra el análisis que ha hecho una experta para SEMANA. Y es que eran muchos los que se preguntaban qué retoques estéticos se ha hecho la cantante justo antes de su última aparición, los cuales sumarían un total de 4.000 euros. Una cifra nada desdeñable y que, por supuesto, no todo el mundo se puede permitir.

Los últimos retoques de Isabel Pantoja

La tonadillera cuida al máximo sus reapariciones, de hecho, es habitual que se realice tratamientos de alta cosmética para tener una piel tersa y turgente. Una vez más ha vuelto a demostrar que a sus 67 años apenas tiene arrugas, tanto es así que luce la misma piel desde hace décadas, pero ¿qué se ha hecho últimamente para estar tan bien? Este medio se ha puesto en contacto con el equipo médico estético Clínicas Lola Sopeña, quien analiza punto por punto el llamativo antes y después de Isabel Pantoja. "Si observamos sus fotos de antes y como acaba de reaparecer en los escenarios podemos ver un rejuvenecimiento en su rostro. Muy probable es que haya recurrido al Total Face, que es el rejuvenecimiento facial completo sin cirugía", comienza diciendo en conversación con este digital. Con estas palabras se refiere a un tratamiento mínimamente invasivo con el que hacer frente, entre otras cosas, a la pérdida de volumen y a la flacidez de la piel. Similar a un lifting, pero sin cirugía, promete mejorar textura, luminosidad y tersura, una opción que Isabel Pantoja ha completado con diferentes tratamientos.

Desde la citada clínica barajan la posibilidad de que Isabel Pantoja se haya realizado un "contouring facial". "Con ácido hialurónico e Hidroxiapatita cálcica. El precio del ácido por vial es de unos 300 euros y de la hidroxiapatita cálcica unos 400 euros. No se habrían utilizado menos de 2 viales de cada uno, lo que da un total de 1.400 euros", asegura. Aunque Isabel al igual que otros muchos artistas tratan de disimularlo con maquillaje, así como potenciar otros puntos, en esta ocasión habría ido un paso más allá.

Por otro lado, Isabel se habría centrado también en los surcos nasogenianos, que no es otra cosa que la línea que sigue entre la nariz y la boca. Con el paso del tiempo se acentúa, especialmente a la gente fumadora y suele entristecer la expresión. Un detalle que la sevillana no tiene debido a que habría recurrido a su eliminación."Ha mejorado los surcos con ácido hialurónico. Un vial que cuesta 300 euros y el arco mandibular, esto también se realiza con ácido Hialurónico e hidroxiapatita Cálcica, 2 viales de cada uno, 1400 euros", desliza.

Esta experta en la materia se centra también en su cuello, el cual no tiene pliegues ni signos del paso del tiempo. A pesar de que hace tan solo unos meses Isabel sí tenía esta marca natural, ahora no hay ni rastro de ella. Esto se debería, de nuevo, a que Isabel habría recurrido al ácido hialurónico, entre otros productos. "El cuello es otro de los puntos que han mejorado considerablemente, aquí se habría realizado el tratamiento de Nefertiti, que cuesta 300 euros, acompañado de infiltración de ácido hialurónico de muy baja reticulación, 2 viales, el precio del tratamiento del cuello habrían sido unos 1.200 euros", explica. Desde el céntrico estético valoran que ha mejorado y que lo ha hecho sin necesidad de entrar en quirófano, retoques que, según las encuestas, se ha realizado un 40% de la población. En concreto, el más utilizado es la toxina botulínica o lo que es lo mismo, el botox.

1 de 3 Este tipo de retoques tienen una duración de aproximadamente un año En la imagen se puede apreciar que Isabel ha sufrido una modificación en esa zona. Este retoque se realiza a través de pequeñas infiltraciones de ácido hialurónico. 2 de 3 Sus facciones han cambiado, aunque de forma velada La intérprete de 'Marinero de luces' ha apostado por hacer pequeños cambios, pero no demasiado llamativos. 3 de 3 Su cuello, a examen La empresaria, a sus 67 años, lucía un cuello estupendo hasta hace unos meses, pero ahora lo tiene todavía mejor. En este artículo te contamos cuál es su truco.