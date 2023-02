Kiko Rivera lleva días siendo personaje de la actualidad por culpa de su última aparición en 'La Resistencia'. Después de la entrevista, el hijo de Isabel Pantoja salió con unos amigos a tomarse una hamburguesa por las calles de Madrid y después se fumó un cigarro. Los medios de comunicación no dudaron en captar unas imágenes sorprendentes, ya que después del ictus que sufrió, el dj tendría que llevar una vida saludable, basada en la vida activa y la buena alimentación. Sus palabras sobre el cambio de vida contradicen con estas imágenes, ya que parece que no ha llevado a cabo los consejos de los médicos.

A sabiendas de que se ha hablado mucho de él en las últimas horas, Kiko Rivera no ha dudado en pedir perdón públicamente sobre su actitud: "Culpable. Ayer me comí una hamburguesa y me fumé un cigarro. No me lapidéis por ello", escribe el dj junto a una imagen de él mismo en el programa de David Broncano.

El dj asegura ser culpable y pide que no se le machaque más

De esta forma, el hijo de Isabel Pantoja se muestra arrepentido de haber mostrado una imagen que es muy contraria a la que en principio tenía que dar, porque se puede llegar a pensar que no está cumpliendo con los consejos médicos que le dieron cuando sufrió un ictus el pasado mes de octubre. Él mismo hablaba en 'La Resistencia' que había tenido que cambiar sus hábitos. De hecho, aseguraba que los médicos le habían pedido que dejara de beber alcohol, fumar y que no tomara ninguna droga. Además, declaraba que ahora llevaba una vida más aburrida: "Una mierda de vida", le dijo en un momento dado al presentador del programa en tono de broma.

Aún así, Kiko Rivera no mentía sobre la posibilidad de pasar los límites solo en ocasiones especiales: "He cambiado mucho, pero si hay una reunión familiar o con amigos, tampoco pasa nada por tomarse alguna copa. He sido un golfo", añadía. Su amigo Rafa Mora, que estaba junto a Kiko Rivera en esta cena de comida rápida en plena calle, puntualizó que el dj estaba bebiendo un refresco y que su actitud fue solo por un momento puntual, aclarando que "lo quiere hacer y llevar todo al dedillo".

Estas son las imágenes de Kiko Rivera comiéndose una hamburguesa en plena calle

Vídeo: Europa Press.

Kiko Rivera sufrió un ictus el pasado mes de octubre. Este problema de salud lo obligó a ingresar en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde permaneció unos días. Su mujer, Irene Rosales, lo empezó a notar raro y no dudó en desplazarse al médico para que vieran qué le ocurría a su marido. "Casi me quedo en el sitio, fue jodido, eh, lo pasé mal", contaba hace unas horas en el plató del programa de David Broncano. Además, no dudó en contar cómo vivió los momentos previos a ingresar en el hospital: "Estaba en casa, me quedé dormido en el sofá y sentí la sensación como de que me caía del sofá. De repente me desperté y tenía toda la parte izquierda del cuerpo dormida. Pensé que sería una mala postura o algo así, porque estaba recién despertado y porque nunca me había dado un ictus. Me fui al baño andando raro, jodido, me miré en el espejo y me vi la boca un poco doblada, pero ya estaba acostumbrado de muchos años, tampoco me sorprendió mucho”, contaba con el rostro serio.