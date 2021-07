Kiko Rivera sigue en sus trece y asegura que después de romper la relación con su prima, Anabel Pantoja, se ha quitado «un gran peso de encima».

Estamos acostumbrados a ver a Kiko Rivera en platós de televisión de Mediaset, hablando de su familia, así como de todas las polémicas que envuelven al clan Pantoja. Sin embargo, este mismo miércoles pisaba un plató de un programa muy diferente al que está acostumbrado a visitar: ‘La Resistencia’ de David Broncano. Nada más llegar al teatro Arlequín, en Madrid, que es donde se graba este espacio, el hijo de Isabel Pantoja ha tenido que decirle al presentador cuántos hijos tiene. «Es lo más bonito que tengo en la vida. Pero hay que decirlo todo, los niños es lo más bonito, pero también te impiden hacer muchas cosas. Mis hijos me han quitado horas de Pachá y pacharán», se sincera.

Kiko Rivera no ha podido dejar pasar la oportunidad de atacar a su prima, Anabel Pantoja, con la que no tiene su mejor momento. El presentador de ‘La Resistencia’ le ha preguntado que del 0 al 10, cómo está de feliz. «Como podéis comprender, yo estoy acostumbrado a ir a otro tipo de programas, que no es que sean mejores ni peores, porque no voy a tirar piedras sobre mi propio tejado. Quiero decir una cosa, ojalá todos los programas fueran como este, porque creo que aquí no se me va a preguntar…», dice a medias, entre risas.

«Me mola venir a un programa en el que no solo interesan mis problemas familiares. Tengo más problemas que un cuadernillo Rubio, estoy jodido. Soy feliz, estoy contento. Ahora mismo estoy 10 de contento, porque me he quitado un gran peso de encima, que es mi prima».

Anabel Pantoja ha recibido un ataque de su primo, Kiko Rivera

El dj y su prima, Anabel Pantoja, llevan semanas enzarzados en una pelea con duras declaraciones por ambas partes. Se atacan sin medida. Si en un principio Kiko iba a ser incluso el padrino de la boda de Anabel con Omar Sánchez, ahora la relación está más que rota. Prueba de ello es el último mensaje que el hijo de la tonadillera le ha dedicado a su prima y la respuesta de ella en ‘Sálvame’. «Coge una silla, ponte cómoda y espera a que me importe tu opinión, ya que estoy en un punto de mi vida que para ofenderme primero tienes que importarme y recuerda que un deseo no cambia nada pero una decisión lo cambia todo Ok», comienza diciendo. Y añade: «Tú elegiste tu camino y lo respeto.

Deja de dar por culo y sobre todo déjame ser feliz», le atacaba Kiko Rivera.

David Broncano le ha preguntado que si sus hijos le han visto en alguna situación cuando este estuvo en su peor época de adicciones. Kiko Rivera ha comentado que espera que no se enteren, pero asegura que «ya estará Telecinco para recordárselo, con todo el respeto, que a mi me tratan muy bien últimamente».

El dj ha querido que David le devolviera la muñeca que Omar Montes se llevó de Cantora. En este momento, Kiko Rivera ha aprovechado la ocasión para explicar que la finca en la que vive su madre es muy grande y que no conoce todas las habitaciones, que alguna le ha faltado. «Yo creo que esa muñeca no es de allí, yo no la he visto nunca. Omar Montes ha estado allí, es mi amigo. Era novio de mi hermana, cuando entró en mi casa yo pensé que venía a robarnos», dice entre risas.

Omar Montes llevó al programa una muñeca de Cantora

Tras la entrega de regalos, Kiko Rivera le ha hecho entrega a David Broncano de la llave de Cantora: «Esta llave abre una de las puertas de Cantora. Y la tienes tú», ha comentado. «Esta llave abre una puerta de Cantora, una en concreto, de fuera o de dentro. Con esta llave yo he entrado en algún sitio… Yo no voy allí ni muerto. Estoy en la lista negra. Si montas una fiesta allí, invítame.

Aunque ha tenido la oportunidad de hablar de muchas cosas, David le ha pedido que promocionara su trabajo. Sin embargo, a Kiko Rivera la ha dado igual: «Yo vengo aquí porque a mi cuñado le encantas, tengo amiguetes que les encanta ‘La Resistencia’. Yo no veo este programa, pero no porque no me mole, sino porque yo no veo la tele. He visto cosas mías de pequeño, pero no me gusta».

El paso de las drogas por su vida

«Yo dejé de consumir drogas hará cuatro años… Dejé de ver a muchos amigos. Me dejaron a mi madre, a mi mujer y a mis hijos. No me dejaron a nadie. Había algún amigo… pero dejar de ver a algún colega porque me recuerda a algo… me costó mucho. Hice amigos nuevos, no se me da mal. Follo poco, porque tengo tres hijos. Cuando uno tiene ganas, el otro está haciendo algo. Mi mujer me ha preguntado de hacerlo y justo estaba con Twitch», se ha sincerado.