4 Y ahora Makoke entra en ‘Gran Hermano Vip’

Y en tan solo unas horas, Makoke se encerrará en la casa de ‘GH Vip’ con la intención de estar tres meses, aunque la audiencia puede decidir que salga antes de tiempo. ¿Hablará de estas cuestiones cuando no sea consciente de las cámaras? Su hijo, Javier Tudela, le anima a que así sea, aunque no cree que lo haga: “Solo te puedo decir que no cometas el mismo error que yo cometí y de no vivir el concurso al máximo como se merece. Ríe, llora, pelea, chilla y juega, haz lo que te salga del mismísimo, a por todas (…) No creo que se abra tanto como para contar lo que ha pasado en su matrimonio. En esa casa no se te olvida del todo que hay cámaras y para ella esto es un tema tabú”.