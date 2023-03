Kiko Matamoros ya no es ateo y no ha dudado en desvelar los motivos que le han llevado a dar el paso de celebrar su boda por la Iglesia.

Kiko Matamoros está a punto de vivir uno de los días más increíbles de su vida. El próximo 2 de junio va a dar el 'sí, quiero' a su novia, Marta López, en una ceremonia religiosa que se celebrará en la Basílica de San Miguel en Madrid. Mientras llega ese día, la pareja está ahora inmersa en los cursos prematrimoniales, donde están descubriendo cosas que desconocían de la Iglesia. De hecho, el colaborador de 'Sálvame' ha cambiado su percepción y ahora ya no se considera ateo.

En un avance su un nuevo vídeo que publicarán estos días en su canal de Mtmad, 'Amar para vivir', tanto él como su pareja han desvelado cómo están viviendo estos días en los que está teniendo mucha conexión con la Iglesia: "Estamos haciendo todavía el curso porque lo estamos haciendo de manera individual como hace muchísima gente y se hace con las personas que así lo quieren. Yo no iba con una idea preconcebida pero él sí. Tú le ves hablando con el padre y yo creo que el padre la he dado otra visión de lo que era casarse por la Iglesia", empieza diciendo la modelo.

La pareja está haciendo los cursos prematrimoniales

Kiko Matamoros pensaba que iba a ser otra cosa. Se muestra sincero y explica los motivos por los que ha dado el paso de casarse por la Iglesia: "Yo creía que iba a aprender el catecismo otra vez y no es así apunta Matamoros", empieza diciendo. Marta quiere destacar cómo está actuando su pareja: "Tú le ves hablando con el padre y yo creo que el padre la he dado otra visión de lo que era casarse por la Iglesia".

En este momento, Kiko es cuando se muestra sincero: "A mí banalizar con estas cosas no me gusta y no te lo digo a ti (señalando a su chica) sino a la gente que nos está viendo porque muchos dirán éste que se ha declarado ateo muchas veces y tal. Yo me caso por la Iglesia uno porque es su voluntad y quiero atenderla y dos de esa forma de entender la relación también he entendido que era necesario no defraudarme a mí mismo que al final yo creo que Dios eres tú, tú, tú y al final Dios es amor", sigue explicando.

Acaban de celebrar su cuarto aniversario

Justo cuando quedan apenas tres meses para que pasen por el altar, pero mientras llega ese momento, Marta y Kiko acaban de celebrar su cuarto aniversario de boda. La modelo no ha dudado en dedicarle una carta de lo más bonita: "Hoy es nuestro 4° aniversario, y creo que el último, porque empezará a contar desde que este año te diga ‘Sí, quiero casarme contigo’ y todo empezará de nuevo, pero la realidad es que los momentos vividos a tu lado se van acumulando y llenando mi corazón de alegría. Este año ha sido especialmente bueno, bonito y especial. Nos hemos recorrido medio mundo y hemos decidido pasar todo el tiempo que la vida nos permita juntos. Siempre te lo digo, pero prefiero escribir que te amo con todo mi corazón: con tus defectos, tus virtudes, tus besos, tus caricias, tus abrazos y tu forma de ser. Gracias por estar a mi lado, gracias por alegrarte por mis logros, por hacerlos tuyos, como yo lo hago contigo. Gracias por quererme bien. Te adoro, mi amor, feliz último aniversario en términos numéricos, pero feliz 4° año de descubrirnos, amarnos, respetarnos y aprendernos", escribía Marta López Álamo.