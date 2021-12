Una vez más, Kiko Matamoros se ha enfrentado a Makoke. El colaborador ha respondido a su exmujer de forma tajante a quien ha acusado de interferir en la reconciliación con su hija pequeña. Ha señalado que en ocasiones no reconoce a Anita Matamoros con quien mantiene un distanciamiento desde hace tiempo.

Ha subrayado en ‘Sábado Deluxe’ que no tiene que «convencer a nadie y menos a su hija» de su postura. También ha apuntado que Makoke está siendo clave para que no se produzca una reconciliación. «Lo que ocurre es que posiblemente tú hayas sido la que ha dicho a Marta López que mi hija y yo no nos teníamos que encontrar. Fue ella quien me dijo a los quince días que mi hija no quería verme ni me echaba de menos».

Este nuevo ataque se produce tras unas recientes declaraciones del colaborador que según él se han malinterpretado. «Yo he debido vivir otra historia. Lo que dije es que mi hija y mi novia tenían perfiles completamente distintos en las redes. Mi novia tiene contratos con firmas internacionales de lencería. Sí que dije que mi hija no estaba para posar en ropa interior, pero no me refería al físico», ha matizado. Kiko Matamoros ha aprovechado para señalar que en ocasiones no reconoce a Anita. «A mi hija no sé si la conozco o no, pero no la reconozco. Se te llena la boca de hablar de ella, pero también es mi hija».

Asimismo ha recordado que a su novia, Marta López, le habían vetado en una peluquería. También ha acusado a Makoke de no ser una persona transparente. «Es muy feo tener un discurso en público y otro en privado. El discurso público ha sido de descalificarme como padre. Dijo que era un mal padre. Quien ha hablado de mi hija y de la relación ha sido ella».

Una advertencia

Kiko Matamoros ha mostrado su hartazgo con este asunto. «Es un continuo. ¿De qué habla si no es de mí? ¿Alguna vez habla esa señora si no es de mí?», repetía muy molesto. «Lo que me da igual es su opinión de mí y de mi pareja. Es una persona que está, afortunadamente, fuera de mi vida. No quiero saber absolutamente nada de ella. De momento». Ha recordado que tienen pendiente una batalla judicial y lanzaba la siguiente advertencia: «Cuando esté todo resuelto igual vamos a ver la verdadera cara de cada uno».

Por su parte, Makoke no se ha mordido la lengua durante su paso por ‘Viva la vida’. «Para defender a tu novia no tienes que descalificar a tu hija. Me ha parecido muy sucio y muy ruin», ha dicho rotunda. Ha añadido que considera «triste» la actitud del colaborador y ha calificado de «bajas» sus declaraciones.