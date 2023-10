Kiko Jiménez se desmarca completamente de Gloria Camila

Vídeo: Europa Press

Kiko Jiménez habla de planes de boda 'diferentes' con Sofía Suescun

Hacía tiempo que las cámaras no 'pillaban' a Kiko Jiménez. Tras la cancelación por 'in extremix' de Sálvame por parte de Mediaset el pasado 5 de mayo, el excolaborador ha dejado de estar en el centro del foco mediático. Poco o nada se ha sabido de él desde entonces. Hasta ahora. Este martes, acudía a un evento en Madrid donde ha atendido a los medios y se ha pronunciado sobre su futuro y sus planes de boda.

Sigue felizmente emparejado con Sofía Suescun, con la que lleva cerca de cinco años de relación más que consolidada. Kiko ha desvelado que, aunque no tienen planes inminentes de pasar por el altar, si hay algo que les ronda en la cabeza desde hace un tiempo. "No descartamos, que es lo que nos gusta a nosotros, algo más informal. De repente de locura. Hacer algo similar en algún sitio paradisiaco", ha explicado.

"Eso pasó a mejor vida. Ya no tengo nada que ver con mi pasado"

Lo que sí ha querido dejar claro, y de una manera más que rotunda, es que de Gloria Camila no quiere saber nada. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano se ha convertido en uno de los rostros más habituales de la pequeña pantalla tras estrenar trabajo en el plató de 'Espejo Público'. Una plataforma privilegiada desde donde la joven está compartiendo detalles hasta ahora desconocidos de su vida y de la de su familia. Y ninguna mención a Kiko, cabe resaltar, su compañero de vida durante cuatro años.

Si hace menos de seis meses, la expareja mantenía un cruce de acusaciones casi diario, Kiko Jiménez opta ahora por desligarse completamente de su pasado en conjunto. "Eso pasó a mejor vida. Ya no trabajo en 'Sálvame' ni Telecinco, así que ni me va ni me viene. Yo voy a lo mío, Sofía, mi familia y no me importa nada. Ya está olvidado. Es innecesario", ha comenzado diciendo.

A la pregunta sobre si en algún momento se puede dar un encuentro amistoso ante ellos, el también modelo se ha posicionado rotundo. "Ya no sirve de nada. Cada uno tiene su vida y hay que saber pasa página y hacer tu camino. Yo estoy muy bien encaminado con Sofía. Ese es mi presente y mi futuro. Y no tengo nada que ver con mi pasado", ha zanjado.