Kiko Hernández ha vuelto a ‘Sálvame’ tras perder a una de sus mejores amigas y ha revelado que está destrozado. Necesita un descanso y se alejará un tiempo del programa.

Kiko Hernández es incapaz de levantar cabeza. El colaborador este año ha tenido que despedirse para siempre de tres personas muy importantes para él, un duelo al que no se ha enfrentado. No ha dejado de trabajar en ningún momento hasta que esta semana su cuerpo y su mente han dicho basta. No puede más y su decisión ha sido drástica: se alejará de la televisión hasta que esté bien. Él mismo lo ha comunicado en directo en ‘Sálvame’, el cual ha abandonado antes de explicar cómo se siente. Este martes falleció su gran amiga, Begoña Sierra, la propietaria del Bingo Las Vegas y desde ese momento no ha dejado de reflexionar sobre su futuro.

«Llevo un año que ya no puedo más, se me junta un duelo con el otro, y llega un momento que revientas», ha dicho el tertuliano entre lágrimas. Kiko Hernández necesita tiempo para sí mismo, así como para comprender cómo será su vida a partir de ahora sin Mila, sin Begoña y sin una de sus tías más cercanas. Es consciente de que para seguir con su día a día y cuidar de sus pequeñas debe estar bien y para conseguirlo tratará de tomar perspectiva. No quiere tener tiempos en su cabeza y será él quien decida cuándo volver de nuevo al programa, un regreso que, sin haberse ido todavía, muchos desean que se produzca.

«Yo quiero descansar un tiempo, quiero tomarme unos días y descansar. Sé que Begoña me decía no, no te marches nunca de ‘Sálame’, no te vayas, pero yo por mi salud mental necesito parar porque es que no puede ser. Yo ayer tenía ideas raras en mi cabeza y necesito parar, a lo mejor una semana o 15 días. Respirar y hacer un proceso que no he hecho con Mila, que no he hecho con Begoña, tengo dos personas que tengo que sacar adelante y se me hunde el mundo», ha dicho Kiko Hernández. Este descanso le servirá para sanar heridas y hacerse poco a poco a su nueva vida, quién sabe si con la ayuda de un profesional que le ayude a gestionar estas emociones.

A pesar de que en un principio creía que su ‘retiro’ sería puntual, es cierto que en algún momento haya llegado a querer dejarlo todo. «Sé que hay mucha gente sufriendo pero yo ante todo soy yo y por supuesto las personas que tengo a mi cargo y si no estoy bien tampoco lo van a estar las personas que dependen de mí. Les pedí el día de ayer para descansar, pero quiero decir que por favor me dejen descansar y que me dejen unos días para reflexionar», ha dicho Kiko Hernández.

Una vez ha abandonado el plató, Jorge Javier Vázquez ha revelado cuál era la intención de Kiko desde hacía tiempo. «Me dijo que lo quería dejar. Yo soy el primero que ha querido dejarlo todo, cuando estás de bajón le echas la culpa a tu profesión y piensas que la única salida es largarte. Al final nuestro trabajo es de cara al público y quieres darlo todo y estar bien. Yo siento la obligación de pedir disculpas porque la audiencia estará harta de que nos queramos ir todo el rato», ha dicho.