Julio Iglesias reaparece tras más de un mes de silencio para compartir un emotivo recuerdo

Fue el pasado 23 de septiembre cuando Julio Iglesias cumplía 80 años y lo hacía en la más estricta intimidad. Entonces, el cantante recibió un emotivo regalo a modo de vídeo de felicitaciones de diferentes rostros conocidos. No fue hasta una semana después cuando él mismo reaparecía para dar las gracias por todas las muestras de cariño. Incluida la del Rey Juan Carlos. Desde entonces, poco o nada hemos sabido de él. Ha sido este fin de semana cuando el interprete de "Me olvidé de vivir" ha reaparecido (tras más de un mes de silencio) para compartir con todos una bonita anécdota de su vida.

Julio Iglesias ha roto su silencio tras más de un mes sin dar señales en sus redes sociales. El cantante ha echado la vista atrás y ha repasado un importante momento de su trayectoria musical. En concreto, el interprete de "Soy un truhán, soy un señor" explica que se siente una persona muy afortunada porque pudo rodearse de "grandes poetas" en esa época en la que grababa muchos álbumes en varios idiomas. "Dando vueltas a la vida y a la época en que grababa mis álbumes en 5 diferentes idiomas y me volvía casi loco, la gran suerte era que siempre estuve rodeado de grandes poetas en Brasil, Italia, Francia, Inglaterra, Portugal y también en Alemania. Poetas que de una manera muy personal, hicieron mejores todas las canciones que escribí con Ramón Arcusa con Rafael Ferro y las que escribí yo solo", comienza a relatar.

El artista acompañaba el texto con un vídeo que fue grabado hace algunos años en su propia vivienda. Unas imágenes, que pertenecen a 'Ella', la versión en portugués de su amigo Fernando Adour, que él mismo cuenta que le traen muy buenos recuerdos. "Repasando un poco esos años llenos de emociones, me encuentro con este vídeo que ni me acordaba, y que tiene la anécdota de haberse grabado en mi casa de Miami, pero lo que es especial es que al final descubro a mi queridísimo perro Hey, compañero inseparable durante muchos años de mi vida, debería tener en este vídeo como 5 o 6 meses, y cuando lo he visto me he emocionado mucho, fue mi perro más querido", prosigue.

Julio Iglesias es consciente de que no es muy activo en las redes sociales, aunque intenta estar al día pues considera que Instagram es su vehículo para poder estar en contacto con todos sus seguidores. "Que sintáis el agradecimiento que perdura por cincuenta y tantos años en mi vida para siempre", finaliza.

La felicitación del Rey Juan Carlos a Julio Iglesias

"Julio, te deseo muchas felicidades y que tengas un cumpleaños muy feliz. Espero que nos veamos pronto. Te deseo todos los éxitos que te mereces todavía", aseguraba el Rey Juan Carlos en su vídeo de felicitación a Julio Iglesias con motivo de su 80 cumpleaños. Se trata de un pequeño fragmento de 15 segundos en el que podemos ver al Rey emérito en pie, mirando fijamente a cámara y en el que reaparecía en público tras su última visita a España.