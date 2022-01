Julián Muñoz va a hablar como nunca lo ha hecho sobre su relación con Isabel Pantoja. Ha elegido seguir los pasos de Rocío Carrasco y hacer una docuserie en Telecinco para dar su versión sobre su relación con la tonadillera y sobre el Caso Malaya, por el que fue imputado y entró en prisión en el año 2006. El primer episodio de ‘No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad’ ha revelado algunos detalles inéditos de la relación del ex alcalde de Marbella y la artista, que comenzaron su relación en el año 2003, cuando él todavía estaba casado con Mayte Záldivar. Su relación, que fue muy mediática, no soportó el proceso legal al que se enfrentaron y ambos tomaron caminos separados cuando él permanecía en prisión. Sin embargo, él asegura haber estado muy enamorado de ella. Tanto, que incluso le pidió matrimonio.

Julián Muñoz ha recordado que pidió matrimonio a la tonadillera vía telefónica

El que fuera alcalde de Marbella ha recordado algunos de los fragmentos que redactaba durante su estancia en prisión. Libreta en mano, Julián Muñoz ha leído el momento en el que le pidió matrimonio a Isabel Pantoja vía telefónica durante los primeros meses en los que él estuvo en prisión. Ella todavía no había acudido a visitarle. «La voy a llevar en coche a ver a la Virgen del Rocío. Le vamos a hacer una ofrenda del papel que tenemos los dos guardados. Ella sabe cual es y vamos a poner a la Virgen como testigo, mi amor. ¡Ay, mi niña chica, que me quiero casar contigo! Al segundo me ha dicho que sí. «Sí, si Dios quiere». Ole mi niña», ha recordado.

Al recordar ese momento tan emotivo por aquel entonces, también ha revivido que la pareja había firmado los papeles del matrimonio. Eso sí, un papel privado y que hicieron por diversión y que no tenía ninguna validez legal. «Recuerdo que fue una noche. No sé si estábamos arriba en la habitación. Hicimos un papel de como si nos hubiéramos casado», ha comenzado recordando. «En aquel tiempo yo era alcalde y como casaba a la gente, pues hicimos un papel los dos. No sé ni donde está el papel», dice.

El que fuera alcalde de Madrid no recuerda la localización del papel que ambos firmaron

Tal y como Julián Muñoz apunta, no recuerda dónde está ese papel pero lo cierto es que asegura que «ni me preocupa, ni me interesa. Pero como si nos hubiéramos casado. Por medio de este documento Isabel Pantoja y Julián Muñoz se declaran marido o mujer. Algo así sería. Sí, sí. Recuerdo algo de eso», ha dicho. La pareja se mostró muy enamorada en muchas de sus apariciones públicas. Su relación duró desde junio del año 2003 (sus primeras imágenes juntos como pareja fueron en El Rocío) hasta el año 2009.