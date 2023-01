Julián Contreras aclara como está la relación con sus hermanos, Fran y Cayetano

Julián Contreras ha aclarado como se encuentra la relación con sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera. El tiempo no ha limado asperezas y aunque en las últimas semanas sí que han tenido contacto, continúan sin tener una relación estrecha con ellos. Dale al play y escucha sus declaraciones.

"No tengo relación con ellos quitando lo básico, Navidad, cumpleaños y todo cordial. No hay nada más", señalaba Julián Contreras durante u última comparecencia pública. Subrayaba que se felicitaban cuando llegaban fechas destacadas, pero nada más. "Esta Navidades ha habido una felicitación. Además, el cumple de Cayetano y el mío que es el 13 y el mío 14 y el de Fran, nunca lo he sabido 3 o 4, pero vamos estamos todos en enero y es muy socorrido lo del cumpleaños". También estaba abierto a tender puentes: "Todos somos buenos, aquí no hay malos. Que se puede recuperar la relación, no está nada perdido. Todos somos buenos, te repito, no hay una figura mala que haya sido el causante".

El inexistente contacto entre Julián Contreras y Fran Rivera

El escritor ha confirmado que no mantiene ningún tipo de contacto con su hermano mayor. Tampoco que esté pensando en una reconciliación. "Ni siquiera lo he valorado, está más en vuestra vida que en la nuestra, te lo garantizo, nosotros no pensamos, seguro y hablo por ellos, tanto esto como vosotros". Cuando el reportero le ha preguntado sobre el distanciamiento que actualmente mantienen Cayetano y Fran, Julián ha reconocido no estar al tanto de ello. "No tengo ni idea, ahí me preguntas yo te puedo hablar de mí, del resto ya. No hay comunicación. Primera noticia que tengo, no lo sabía.

Además, también se ha pronunciado sobre la buena relación que mantienen Eva González y Cayetano Rivera a pesar de su separación. "Me alegro. Hay que ser conscientes y consecuentes. Si una cosa no va bien la cambio, pero no destrozo". También ha confirmado que le sorprendió la ruptura: "Como a todo el mundo supongo, como a ellos mismos, cuando uno se casa no es en previsión de un tiempo y nos divorciamos".

Por último, ha querido responder algunas preguntas sobre Isabel Pantoja y ha reconocido que no guarda rencor hacia la tonadillera. "Pues yo no soy el que tiene nada que perdonar, de verdad, por mi parte en su vida con mi madre fue lo que fue, mi madre lo hizo por sus hijos. Si sus hijos le perdonaron ahí está todo hecho. No me gusta hacerme protagonista de cosas que no me competen". Asimismo señalaba que no desea nada malo a la artista. "Me acaba de decir tu compañera que va a reemprender su gira, toda la suerte del mundo de verdad, de corazón. Toda la suerte del mundo para mí es una persona que con la sociedad ha pagado lo que debía, está reinsertada.