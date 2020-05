Este lunes 1 de junio se celebra el 14 aniversario de la muerte de la más grande, Rocío Jurado. Una fecha marcada en el calendario del Clan Mohedano y que en esta ocasión estará marcada por la situación de emergencia sanitaria del país. Sin embargo, José Ortega Cano y Amador Mohedano no han querido pasar por alto esta tradición y este domingo se han reencontrado para rendirle homenaje a la artista. Eso sí, siguiendo todas las medidas implementadas por las autoridades sanitarias y marcado por muchas ausencias.

Este año no podremos ver la idílica imagen de la familia de Rocío Jurado en la misa en su recuerdo en Chipiona como manda la tradición. Hace 14 años, España se quedó sin la interprete de «Como una ola», una artista irrepetible que marcó a toda una época. La madre de Rocío Carrasco fallecía el 1 de junio en Madrid a causa de un cáncer de páncreas.

Debido a la situación del país, José Ortega Cano anunciaba a través de las redes sociales que este lunes no se podría llevar a cabo el tradicional ritual que sigue la familia para homenajear a la cantante. Sin embargo, aseguraba que sí que iban a reunirse frente a la estatua de su mujer. Amador Mohedado ha vuelto a reaparecer en este acto improvisado y se ha reencontrado con el diestro dejando así una imagen idílica que hacía muchos años que no veíamos. Esto se debe a que el hermano de «La más grande» no acudía a la celebración familiar para no toparse con su exmujer, Rosa Benito.

Las otras ausencias

En esta ocasión, han sido muchas las ausencias, algo a lo que no estamos acostumbrados puesto que el día del aniversario de la muerte de Rocío Jurado (o Día Internacional de Rocío Jurado, como describe el diestro) era la ocasión perfecta para ver a toda la familia unida y dispuestos a dejar atrás todas sus diferencias para rendirle homenaje a la cantante. Rocío Flores y Ana María Aldón han sido las grandes ausentes de este acto improvisado debido a que siguen concursando en ‘Supervivientes’, que vivirá su gran final el próximo jueves. Sin embargo, a pesar de que no han podido estar al lado de Ortega Cano en este día tan importante para él, seguro que el diestro las ha tenido muy presentes. Además de ellas, Gloria Camila tampoco ha estado presente puesto que se encuentra confinada en Madrid.

De la misma forma, Rosa Benito, fiel a esta cita, ha tenido que quedarse en casa y no ha podido estar en Chipiona. Sin embargo, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ no ha dudado en lanzar un emocionante mensaje en sus redes sociales para recordar a su excuñada. «Este año no puede ser, pero no por eso dejamos de recordarte Rocío. Vamos a estar juntos gracias a la tecnología. Ella está con nosotros, seguramente lo celebraremos otro día para estar todos juntos. Seguimos viviendo el momento más bonito que ella nos ha dejado, su música, sus vídeos, su recuerdo… Este año no se va a poder hacer el año que viene vamos a estar más unidos que nunca», indicaba emocionada en su cuenta de Instagram.