José Manuel Parada habla sobre su última operación: "Ha sido preocupante"

A finales del mes de abril, José Manuel Parada preocupaba a todos al publicar unas imágenes desde el hospital en las que explicaba que tenía que pasar por quirófano. "Lo peor ya pasó", indicaba para tranquilizar a todos y aseguraba que quería recuperarse lo antes posible. Un mes después, el presentador ha dado más detalles sobre su problema de salud y ha destacado que llegó a temer por su vida.

Vídeo: Europa Press

José Manuel Parada ha explicado a 'Europa Press' que llevaba tres años tratando de no pasar por quirófano por un problema de salud que tenía, pero al final tuvo que someterse a una operación. Llegó a temer por su vida y se despidió de todos pensando en que no volvería a ver a nadie. "Ha sido preocupante porque eso de meterte en un quirófano nunca es algo que alegre y que lo pases bien, todo lo contrario. Llevaba tres años tratando de no operarme de un problema que tenía pero ya llegó un momento que no quedó más remedio, me animé, me despedí y dije: 'nunca se sabe dije si no salgo he cumplido en la vida, he hecho las cosas que quería hacer'", comentó.

Ha tenido una larga convalecencia y no ha sido hasta el pasado jueves, 25 de mayo, cuando le dieron el alta de forma definitiva. Ha estado todo este tiempo entre el hospital y su casa y ya, por fin, puede volver a retomar su día a día. "Puedo realizar una actividad normal, empiezo a trabajar, empiezo una nueva etapa de mi vida", asegura esperanzado. No ha cambiado su forma de ver la vida, aunque explica que ahora le da más importancia que nunca a la salud: "La vida no cambia, en la vida te das cuenta de lo importante que es, como decían las abuelas, lo más importante es la salud. También decía la canción, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Está muy bien puesto en ese orden". También lanzaba un alegato a favor de la sanidad pública de Madrid, ahora que es tema de debate social: "Como la salud no hay absolutamente nada, ahora que se habla tanto de lo de la salud, tengo que decir que me han hecho los análisis, me he operado, he hecho la recuperación, todo en la sanidad pública, hay mucha gente que la critica yo lo he hecho en Madrid y estoy encantado, me siento muy orgulloso de la sanidad pública que tenemos en esta ciudad donde yo vivo desde hace tantísimos años".

José Manuel Parada retoma su vida tras la operación

Días después de recibir de manera definitiva el alta, José Manuel Parada ha retomado su agenda y no quiso faltar a la fiesta de verano de la productora de Ana Rosa Quintana. "Que bien lo pasamos encontrándonos con tantos compañeros a quien nos une el amor a este trabajo", expresaba feliz junto a una tierna imagen junto a la veterana presentadora.