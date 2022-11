Chelo García Cortés tan solo reparó en el éxito que cosecharía con el lanzamiento de su libro, ‘Sin límites’, pero lo cierto es que son más las polémicas que le está granjeando que las alegrías. Además de provocarle un problema con su amiga, María Patiño, a quien iba a contratar para presentar su ejemplar al público, pero no pudo ser, también ha tenido que enfrentarse a la respuesta de su exmarido, José Manuel Parada, que está muy indignado sobre cuestiones que se hablan de él en el citado libro. De hecho, el presentador tiene muy claro que lo que se cuenta en él no se ajusta a lo que él recuerda como verdad sobre su historia de amor, motivo por el cual ha cerrado el libro y ha dejado de leer, aunque seguramente se lo termine si sigue adelante en su empeño de demandar a Chelo García Cortés.

Vídeo: Europa Press

José Manuel Parada quiere emprender acciones legales contra su exmujer, tal y como ha querido dejar claro tras hacer alarde de su monumental enfado. Cree que es un error que el libro salga al mercado sin que Chelo García Cortés le haya consultado, pues le podría haber entregado mejores fotos y también haber matizado el motivo real por el cual su matrimonio se fue al traste. Ella le culpa a él, pero él quiere recordarle que fue culpa de ella. El lío está servido y parece que tan solo un juez va a tener la última palabra al respecto, como así es el deseo del presentador.

Chelo García Cortés acusa a su exmarido de haberle sido infiel y que el motivo de su ruptura fue precisamente que le pilló “con otra persona”. José Manuel Parada no lo recuerda igual y, de hecho, habla de mentiras para que la colaboradora de ‘Sálvame’ se haga “millonaria”. Pero sus beneficios económicos se verían en entredicho si sigue adelante en su deseo de emprender acciones legales, pues ya está en conversación con sus abogados para dar el paso necesario para defender su honor.

“Que haga lo que quiera, que cuente lo que le dé la gana, que tenga cuidado, porque como llegue el momento que diga, o haga, o escriba algo que no esté dentro de la legalidad, pues sintiéndolo en el alma…”, comienza a dejar caer el presentador, que después es más directo al hablar de posibles demandas: “Creo que Chelo me ha perdido el respeto hace tiempo y yo creo que no se lo he perdido a ella. Tengo que hablar con mis abogados y desde luego, estoy tan molesto y tan enfadado y tan indignado, que no sé lo que voy a hacer”.

José Manuel Parada está tan cabreado con Chelo García Cortés que incluso llega a amenazar con escribir él sus propias memorias y responder a su exmujer en aquellos puntos en los que cree que miente o que se ha olvidado de lo que realmente sucedió entre ambos. “Yo podría escribir la segunda parte de las memorias y contar todo lo que ella se ha olvidado de contar. No quedaría nada bien, pero no lo voy a hacer, que esté tranquila”. Vea el vídeo, pues el comunicador, en su enfado, no para de cargar contra su ex por la versión que ha ofrecido para su libro y la imagen que de él se ha ofrecido al público. ¡Dale al play!