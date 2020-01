En tan solo unas semanas se estrenará la nueva edición de ‘Supervivientes’. La aventura selvática volverá a las pantallas de millones de espectadores, estreno del que la audiencia permanecerá pendiente. Precisamente aprovechando su promoción, el presentador del reality ha compartido una imagen en la que aparece caracterizado para el nuevo programa. Con la camisa abierta, un pantalón de tiro abajo y su rostro más sexy, Jorge Javier Vázquez ha publicado un post que ha revolucionado las redes sociales en tiempo récord. «Soltero. No escribo ni más ni menos», ha escrito. Palabras que han generado mucha polémica y sobre las que se han pronunciado muchos de sus seguidores, entre ellos, María Patiño, quien le dice con humor «fuego es lo que siento», Melanie Olivares, que le comenta «¿perdona? yo también estoy soltera» o la actriz Loles León, quien le resalta lo cambiado que está.

Y es que Jorge Javier está visiblemente más delgado y, sobre todo, mucho más tonificado, una transformación que ha logrado en los últimos meses. De esta imagen también se siente muy orgulloso el de Badalona, tanto es así que en ‘Sálvame’ este miércoles se confesó sobre ello. «En mi vida me he visto tan bien. ¿Este soy yo? España entera tiene que verlo», dijo entonces entre carcajadas. Tal era su satisfacción que, a pesar de que la fotografía todavía no debía ver la luz, Jorge Javier Vázquez pidió permiso a la cadena para así «presumir de aspecto».

Y, aunque ahora está soltero, no tiene ningún reparo en hablar públicamente sobre los coqueteos que tiene con otros hombres. De hecho, en multitud de ocasiones ha revelado alguna experiencia propia en las aplicaciones para ligar. Sin embargo, no todas ellas son positivas, pues más de una vez le han cerrado su perfil «por suplantación de identidad». «Hoy me han cerrado Grindr por segunda vez…Por suplantación de identidad. No se piensan que soy yo el que sale en la foto. Por segunda vez me he quedado sin Grindr, ya no sé qué hacer», ha dicho alguna vez.