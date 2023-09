Jorge Javier Vázquez afronta su segunda semana al frente de 'Cuentos chinos'. Más afianzado en su nueva aventura profesional, el catalán continúa con su máxima de no callarse lo que opina. Algo que, por otro lado, no es inédito. Prueba de ello fueron sus 14 años como maestro de ceremonias de 'Sálvame' antes de su cancelación, en los que, lo que menos hizo, fue reprimir lo que pensaba. Esta vez, se ha pronunciado sobre el significativo papel que asumirá en la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, que se darán el 'Sí, quiero' en octubre. Jorge Javier no se ha podido mostrar más contundente.

La tierna petición de Isa Pantoja a uno de los pesos pesados de la televisión

Fue a principios de julio cuando la hija de Isabel Pantoja le lanzó a Jorge Javier Vázquez una solicitud muy personal en el plató del 'Deluxe' (sin él presente). Dijo entonces que le gustaría que el presentador fuera su padrino y la persona encargada de llevarla al altar. "Para mí sería un honor. Para mí es importante el momento que estoy viviendo ahora", aseguró entonces en pleno directo y reconoció que todavía no le había trasladado sus deseos a Jorge.

"Ha sido como mi padrino televisivo, siempre ha creído en mí cuando nadie creía en mí. No se lo he dicho ni a él. Jorge cuando han pasado cosas familiares no se ha achantado y él ha dado la cara por mí", añadía Isa, visiblemente emocionada. Casi dos meses después, sabemos la respuesta por boca del otro protagonista. La tierna petición de la joven ha sido escuchada y esto es lo que opina Jorge Javier al respecto.

Jorge Javier Vázquez, rotundo con las razones que le han llevado a aceptar la propuesta

Muy contundente, Jorge Javier Vázquez se ha posicionado sin dudarlo del lado de la futura novia. Y así lo la relatado en el plató de 'Cuentos chinos' cuando uno de los colaboradores le ha sacado el tema. "¿Sabes por qué dije que sí? Estoy harto de los rechazos que ha sufrido esta niña a lo largo de su vida. Y he dicho, conmigo no va a sufrir ningún rechazo. Haz conmigo lo que quieras", ha zanjado el tema, dando, además, varios puños sobre la mesa. Una indirecta muy directa a la familia de la colaboradora, con Isabel Pantoja a la cabeza, a la que no se espera en la boda de su hija.

El público ahí presente ha alabado el gesto del presentador con aplausos y vítores. No es la primera vez que Jorge muestra su cariño en público hacia la hija de Isabel Pantoja. Con esta última, en cambio, la relación se caracterizó por sus continuas idas y venidas que acabó por detonar tras la emisión de la 'Cantora, la herencia envenenada'. Desde ese momento, la personal cruzada entre la Pantoja y Jorge Javier (y viceversa) ha sido más que evidente.

1 de 5 Jorge Javier Vázquez en el plató de 'Cuentos chinos' 2 de 5 El catalán en una de las múltiples entrevistas que le ha hecho a Isa Pantoja 3 de 5 Jorge Javier Vázquez y su madre, María Morales, quien le acompañó en el segundo programa de 'Cuentos chinos' 4 de 5 Jorge Javier, Kiko Rivera, Isabel Pantoja presentando las campanadas 5 de 5 Jorge Javier e Isabel Pantoja cuando esta era concursante de 'Supervivientes' y el catalán lo presentaba